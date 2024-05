"Sigo enamorado de ti": Chihuahuense busca en TikTok a niña con la que bailó en el kínder hace 30 años

¿Cuándo ibas en el kínder o primaria te enamoraste de un niño o niña, pero desde que salieron de la escuela no volviste a saber sobre su vida? A más de uno le ha pasado, y hay quienes juran que siguen pensando en esas personas, tal es el caso de un chihuahuense que por medio de TikTok busca a la que fue su compañera de baile.

La imagen se ha viralizado en esta red social, alcanzando ya cientos de miles de vistas, y comentarios de muchísimas personas que están ayudando al hombre a buscar a su compañerita del kínder para que puedan reencontrarse y quizás, si ella está soltera y tienen química, comenzar una relación romántica o tan sólo volver a tener contacto.

Te puede interesar: Pedro, Pedro, Pedro: El mapache viral de TikTok aparece en un espectacular en calles de Chihuahua (VIDEO)

¿La conoces? Chihuahuense busca en TikTok a niña que bailó con él en el kinder

Por medio de la plataforma de TikTok el usuario Xookman (@xookman) subió una fotografía acompañada por la leyenda “TikTok haz tu magia este día del niño”, la misma está acompañada la canción "Jesusita en Chihuahua" que asemeja a las que ponían las maestras para los bailables por el Día de la Revolución Mexicana.

También, en la parte superior, aparece un texto que dice “Denisse aún sigo enamorado de ti. Kínder Julio Verne, Chihuahua, Chihuahua 1993-1994". En esta foto aparecen dos pequeños de aproximadamente 4 o 5 años, la niña trae puesta una falda y un chaleco rosa, con una blusa blanca y un sombrero blanco, además ella tiene el cabello rubio oscuro, con flequillo y ojos muy grandes.

Foto: Captura de pantalla / TikTok @xookman

Leer también: Joven de Camargo se viraliza en TikTok por cantar como Whitney Houston (VIDEO)

Por otra parte, el niño tiene un pantalón de mezclilla, camisa blanca, chaleco rosa y un sombrero café. Los dos menores aparecen tomados de la mano, mientras bailan y voltean a la cámara con un rostro bastante serio pero tierno, mientras en el fondo aparece otra niña, de la cual no se alcanza a apreciar el rostro.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Aunque no es un video tal cual, y es sólo una fotografía, ésta ha causado revuelo en TikTok, puesto que actualmente ha logrado reunir más de 352 mil visualizaciones, más de 21 mil reacciones y muchísimos comentarios de personas que lo han estado ayudando a reencontrarse con su compañerita del kínder, e incluso hay quienes expresan que ellas podrían ser.

En comentarios, internautas ayudan al chihuahuense a buscar a Denisse

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Ella subió la misma foto el año pasado, un chico le comentó que él se parecía al de la foto pero que no era. Se hicieron novios y se casaron el fin pasado, la vida a veces da, a veces quita”, “Mi nombre y escuela sí coincide…”, “Si se casan yo soy el amante del esposo” y ”Denisse, si tú no lo quieres me lo quedo yo”.

Foto: Captura de pantalla / TikTok @xookman

Doble Vía ¡Ay Chihuahua! Tiktoker rarámuri muestra como se baila desde El León en la Capital

De igual forma, se encuentran otros como “Si se casan yo les pongo un 24 de tecate”, “Me mandaron este TikTok algunas personas pensando que era yo, espero encuentres a tu Denisse”, “Ojalá me busque mi novio del kínder, me dijo que se casaría de grande conmigo y aún lo sigo esperando”, entre muchos otros más.

Asimismo hay muchas personas que están etiquetando a sus amigas, familiares y conocidas para ver si ellas son la pequeña Denisse que aparece en una foto tomada hace aproximadamente 30 años, sin embargo, a una semana de que esta fotografía fue subida a TikTok, aún no hay rastro de quien ahora es toda una mujer, así que si la conoces, ya sabes, dile que la andan buscando.

Si quieres ver la fotografía directo desde TikTok, da clic aquí.