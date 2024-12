¡Se antoja un chocolate caliente! ¿Cuál recomienda Profeco?

Ahora que inicia la temporada de frío, una de las cosas que más reconfortan es un delicioso chocolate caliente. Sin embargo, ¿todos los chocolates para mesa o en polvo se recomiendan por igual? En la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizaron un análisis detallado para que puedas elegir la mejor opción para tus tardes de invierno.

En este estudio se evaluaron 32 productos, entre ellos chocolates en tablillas, sabor y polvos para preparar bebidas. Ahí, se analizaron varios factores como el contenido energético, cantidad de azúcares, proteínas y grasas, además de verificar el cumplimiento de las diversas normas mexicanas. Los resultados dieron a conocer, además de los mejores, también los que no cumplen con lo que prometen en sus etiquetas.

¿Cuál es el más recomendado?

Dentro de los que destacaron, el Moctezuma Uruapan Premium/Chocolate para mesa amargo fue el que cumplió con más puntos. Este chocolate sobresalió por su gran contenido de cacao y una proporción mucho menor de azúcares comparando con las otras marcas. Además, se ofrece un sabor auténtico y amargo, ideal para quienes prefieren sabor menos dulces.

Los que no pasaron la prueba

Por otra parte, señalaron que el resto de las marcas no cumplen varios factores, como con lo que se declara en su empaque, por ejemplo, algunos tipos de chocolate tienen una menor cantidad de contenido neto prometido, por otra parte, otros usan edulcorantes y no mencionan que no son recomendables para niños.

Entre los productos que quedaron rezagados, algunos no especifican correctamente su contenido nutricional o incluyen ingredientes no permitidos, como grasas de palma o coco. Otros, aunque indican ser “reducidos en azúcar” o “fortificados con vitaminas y minerales”, no cumplen con las normativas mexicanas.

Recomendaciones para el consumo responsable

La Profeco sugiere tener en cuenta varios aspectos al elegir y consumir chocolate para mesa o en polvo:

Revisar las etiquetas: Esto incluye la declaración nutrimental, para verificar azúcares y calorías. Almacenarlo adecuadamente: Conservar el producto en un lugar fresco, lejos de fuentes de calor y olores fuertes. Evitar añadir azúcar: La mayoría de estos productos ya son lo suficientemente dulces. Controlar su consumo: Especialmente en niños, debido al alto contenido de azúcar en algunos casos.

¿Por qué Moctezuma Uruapan Premium?

La combinación de cacao de calidad, ausencia de ingredientes artificiales y un enfoque en mantener una receta tradicional convierten a este producto en una opción confiable y deliciosa. Si buscas una experiencia auténtica en cada taza, este chocolate es una excelente elección.

El análisis de Profeco no solo te ayuda a disfrutar de una bebida cálida y reconfortante, sino que también promueve un consumo informado y saludable. Así que la próxima vez que prepares chocolate caliente, recuerda que la calidad está en los detalles.

