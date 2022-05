Científicos de la NASA logran codificar el sonido de un agujero negro

Por primera vez podrás escuchar la traducción audible del sonido de un agujero negro, esto luego de que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA) dio a conocer apenas el cuatro de mayo de este año la sonificación de este fenómeno ubicado en el cumulo de galxias de Perseo y el cual se detectó en el 2003.

En el observatorio de rayos X Chandra (CXC) de la NASA, se logró identificar y codificar los sonidos para luego ser traducidos por científicos sobre este ente astronómico.

¿Existe el sonido en el espacio?

Si tu pregunta es, si podría alguien escucharte en el espacio, la respuesta hacia esto te la puede contestar el famoso cineasta y productor de la película “Alien”, Ridley Scott: “en el espacio, nadie puede oír tus gritos”, frase con la que se anunció esta película.

Y es que aunque no lo creas, el espacio es un lugar realmente muy silencioso, no es como lo que en el cine nos han mostrado, cómo las colisiones, choques de partículas o de meteoritos o quizás alguna guerra entre otras civilizaciones está llena de estallidos, la realidad es que en el espacio hay vibraciones, pero no hay un medio que las transmita.

En el espacio no hay aire, ni nada, solo hay un vacío, lo que significa que por más vibraciones que existan en este sitio, si no hay un medio transmisor que haga viajar las onda sonoras no puede existir el sonido, es por eso que no existe el sonido.

¿Cómo lograron decodificar los científicos los sonidos?

Los investigadores encontraron ondas de presión que se generaban en el agujero negro y por medio de las ondulaciones del gas caliente del cumulo de galaxias se producía el sonido que marcaba una nota.

Esta nota posee unas 57 octavas por debajo del Do medio. Los humanos no poseemos la capacidad de percibir esta nota, sin embargo los investigadores pudieron adaptar el sonido para que pueda ser escuchado.

Se logró por medio de la técnica “sonificación”, que se entiende como la traducción de datos astronómicos en sonido, lo que hizo que esto fuera posible oírlas.

¿Cómo hicieron para escuchar los sonidos del espacio? La ciencia lo explica

Aunque los seres humanos carecemos de tener una audición súper desarrollada, la “sonificación que lograron los científicos permitieron que estas ondas captadas se resintetizaran en un rango para la audición humana, cuyas escalas son de 57 y 58 octavas por encima de su tono real, esto quiere decir que se escucha 144 cuatrillones y 288 cuatrillones de veces más alto de su frecuencia original, la cual es un cuatrillón.

Y aunque esta sonificación no es la primera en que se hace por primera vez, no se había llevado a cabo antes alguna que se le parezca, ya que en esta ocasión se revisaron ondas sonoras reales que fueron registradas por el CXC.

Es de importancia resaltar que los avances en la astronomía van con pasos agigantados ya que tan solo hace tres años se se publicó la imagen real de un agujero negro, ocho veces más grande que el Sistema Solar.

Así que ya sabes como se escucha el monstruo y el terror de lo que los planetas y galaxias enteras jamás quisieran toparse.

