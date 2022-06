Encuentran bosque sumergido en el Golfo de México ¡Tiene más de 60 mil años!

Sin duda México es un sitio que no deja de sorprender y es que en años recientes se descubrieron vestigios de un ecosistema completo pero ¡Debajo del mar!

Esta zona pudo ser descubierta debido a que en el año 2004 el paso del huracán Iván dejó los restos del bosque a la vista y es que hace 60 mil años el Golfo de México era tierra firme y poseía un bosque de cipreses.

Tan solo hace dos años, buzos estadounidenses extrajeron troncos no fosilizados en las costas, cuyas maderas son rica en moluscos bivalvos. En diciembre de 2019, buzos estadounidenses extrajeron troncos no fosilizados en las costas de Alabama.

We showed the Underwater Forest at the @theAGU conference in New Orleans, then did a Q&A with the team of scientists led by Kristine DeLong of @lsu pic.twitter.com/PYjaJuZO90 — Ben H. Raines (@BenHRaines) December 15, 2017

Pese a la tranquilidad de estas aguas, mantenía un secreto a 18 metros bajo el agua, en el que se descubrieron nuevos arrecifes de coral y restos de un frondoso bosque de cipreses.

En la antigüedad, el planeta pasaba por una era de hielo, la última que se ha registrado, por lo que la temperatura global era más fría. Esto permitió que los árboles respiraran aire helado.

Al terminar esta etapa gélida, las capas de hielo de los polos se derritieron al punto que ocasionaron que los niveles del mar aumentaran el ritmo mucho más violento que en el que vivimos actualmente.

Estos ecosistemas forestales se inundaron y aunque algunos quedaron destruidos por los pedazos gigantes de hielo y las corrientes de agua, los cipreses del Golfo de México se conservaron casi intactos y fueron quedando enterrados por el paso de los milenios bajo las capas de sedimento.

Esta zona pudo ser descubierta debido a que en el año 2004 el paso del huracán Iván dejó los restos del bosque a la vista / Foto: Facebook Código Cósmico

¿Cómo se descubrió el bosque de cipreses?

El descubrimiento de este descomunal lugar fue hecho por un pescador local y al esparcirse la noticia, el periodista Rianes inició con exploraciones científicas en el lugar en el año 2012, incluso realizó un documental el cual puedes verlo en Youtube.

Investigadores concluyeron que los restos del bosque subacuático salieron a la ras de la arena por el huracán Iván en 2004, el ciclón entró en mares americanos por las Antillas Menores, creció en categoría 5 y azotó en el Golfo de México y de paso en el fondo marino, con una fuerza que levantó olas hasta de 30 metros de alto.

¿Cómo está el bosque subacuático hoy?

El bosque subacuático se preservó gracias al que actuó como aislante del oxígeno, logró la descomposición de la materia orgánica entre la madera y semillas de los troncos, están en perfecto estado e incluso albergan todavía cientos de bacterias. Estos microorganismos, según los últimos hallazgos, podrían ser útiles para el desarrollo de nuevos medicamentos y enzimas.

Precisamente esto, llamó la atención de científicos que actualmente, es objeto de estudios farmacéuticos, y pese a que la vegetación y árboles están muertos su madera se mantiene conservada.

Científicos de la Universidad de Northeastern y Utah aprovecharon esto para investigar y catalogar los microorganismos encontrados. De acuerdo con las instituciones, entre ellos se encuentra un gusano de madera que es en sí mismo una especie de gran interés para las farmacéuticas, ya que pueden ayudar al descubrimiento de nuevos antibióticos.

Los cipreses del Golfo de México se conservaron casi intactos y fueron quedando enterrados por el paso de los milenios bajo las capas de sedimento / Foto: Facebook Código Cósmico

Bosque acuático, objeto de investigación

Hasta ahora se han catalogado 100 bacterias y 300 especies. Luego de que estos microorganismos quedaron sepultados en los sedimentos, estos establecieron relaciones simbióticas y se sirvieron de los árboles como alimento.

La atención sobre estos microorganismos radica principalmente en un antibiótico encontrado, dicho compuesto está vinculado con el tratamiento de infecciones parasitarias. Científicos aseguran que los fármacos producidos a partir de microbios simbióticos son menos tóxicos para su uso humano y animal. Esto se debe a que las bacterias de “vida libre” son seleccionadas por sus huéspedes animales.

Este sitio se considera como tesoro de información ya que brinda nuevos conocimientos sobre el clima de la región hasta las precipitaciones anuales, las poblaciones de insectos y los tipos de plantas que habitaban en la costa del Golfo antes de que los humanos llegaran al mundo.

Madera de los restos de cipreses / Foto: Cortesía | Annie Flanagan New York Times

