¿Hay un planeta extra en el sistema solar? científicos indican que podría ser una "súper tierra"

Mientras que los científicos no logran ponerse de acuerdo sobre la definición de Plutón, una nueva teoría en torno a un supuesto planeta recientemente descubierto y estaría siendo considerado como una "súper tierra", reaviva las discusiones sobre la cantidad de estos cuerpos celestes que tiene nuestro sistema solar.

Y es que si en un futuro logran captar a este supuesto nuevo planeta, no habría discusión de que sea denominado como tal, pues todo indica que cumple con todas las especificaciones que los científicos han determinado y algunas ya se han aventurado a llamarlo "Planeta X".

¿Dónde estaría ubicado el "PlanetaX"?

De acuerdo a la Universidad Nacional Australiana (ANU, siglas en inglés), fue en el año 2016 cuando fue detectado este supuesto nuevo planeta, el cual tendría al menos 10 veces la masa y cuatro veces el tamaño de la Tierra.

De acuerdo a las estimaciones, este planeta estaría ubicado mucho más lejos de donde se encuentra Plutón y su distancia con el sol, sería al menos 800 veces de la que tiene la Tierra, por ende sería un planeta frío.

Cuando fue detectado por primera vez, se estimaba que en unos cuantos años sería captado con algún telescopio, sin embargo, ya han pasado 8 años y por el momento esto no ha sucedido.

¿Por qué teorizan que existe si no lo han visto?

FOTO: Twiter | @InformaCosmos

Fueron los astrofísicos Michael Brown y Konstantin Batygin, del Instituto de Tecnología de California (EEUU), publicaron en la revista Astronomical Journal "evidencias" sobre la existencia un nuevo planeta gigante y glacial.

De acuerdo este informe, las principales evidencias que tenían de su existencia, eran las afectaciones que este estaba haciendo a la gravedad en el sistema solar, así como a las orbitas del resto de los planetas.

Para explicar su existencia, sin que sea necesario verlo en los telescopios, lo representaron de la siguiente manera: "Escomo mirar un columpio en movimiento en un árbol y no tener a nadie sentado, sabemos que alguien lo tiene que estar empujando".

¿Sería el noveno o décimo planeta?

Desde muy pequeños se nos enseño que el orden de los planetas del sistema solar era el siguiente; Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, sin embargo, en el año 206, este último fue catalogado como un "planeta enano", lo que lo dejaría fuera de esta lista.

Lo anterior, es de acuerdo al reglamento que tienen los científicos para calificar a un cuerpo celeste como planeta, características que Plutón no cuenta y que son las siguientes:

Un planeta ha de orbitar alrededor de una estrella . Es por ello, que otros cuerpos de tamaño similar a planetas (ciertas lunas como Tetis, Ganímedes, Calisto, etc.) no se consideran como tales, ya que no orbitan alrededor del Sol.

. Es por ello, que otros cuerpos de tamaño similar a planetas (ciertas lunas como Tetis, Ganímedes, Calisto, etc.) no se consideran como tales, ya que no orbitan alrededor del Sol. Tiene que ser prácticamente esférico . Un cuerpo se vuelve esférico si tiene suficiente masa para que su gravedad y su presión interna estén en equilibrio.

. Un cuerpo se vuelve esférico si tiene suficiente masa para que su gravedad y su presión interna estén en equilibrio. Ejerce dominancia orbital. Un planeta, por acción de su gravedad, limpia la vecindad de su órbita de competidores, es decir, no comparte la órbita con otros objetos. Los cuerpos que incumplen esta regla, y solo esta, se denominan "planetas enanos".

Por tanto, según la nueva definición, Plutón ya no es un planeta sino un planeta enano, ya que hay otros cuerpos orbitando en su misma órbita. No obstante, el debate continúa entre los astrónomos, los cuales aún discuten la definición de planeta y por el momento no tendremos una respuesta concreta de cuantos de estos cuerpos celestes hay en nuestro sistema solar.