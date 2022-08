Segundo intento: NASA lanzará de nuevo la Misión Artemis el sábado 3 de septiembre

La NASA hará un segundo intento de lanzar su nuevo y potente cohete a la Luna el sábado 3 de septiembre, después de anular un vuelo de prueba a principios de semana, dijo un funcionario.

El despegue estaba previsto para el lunes por la mañana, pero se canceló porque uno de los cuatro motores RS-25 del cohete no alcanzó la temperatura adecuada para el lanzamiento.

Lee también: ¡Espeluznante! Eco de un agujero negro es convertido en sonido y así suena [Video]

We're now targeting Saturday, Sept. 3 for the launch of the #Artemis I flight test around the Moon. The two-hour launch window opens at 2:17 p.m. ET (18:17 UTC). pic.twitter.com/MxwdcKHGdd — NASA (@NASA) August 30, 2022

Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis 1 en la NASA, anunció la fecha para el nuevo intento de lanzamiento -un paso clave en el programa estadounidense que pretende volver a llevar astronautas a la Luna- en una conferencia de prensa el martes.

La meta de Artemis 1, nombrado así por la hermana gemela de Apollo, probará el cohete de 98 metros con el Sistema de Lanzamiento Espacial y la cápsula Orion, adaptada para tripulación, en su parte más alta.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom — NASA (@NASA) August 29, 2022

La misión no lleva tripulantes, en su lugar hay maniquíes equipados con sensores que registrarán aceleración, vibración y niveles de radiación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Decenas de miles de personas, incluyendo la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, se reunieron ayer lunes para observar el lanzamiento, 50 años después de que los astronautas de Apollo 17 pisaran la Luna por última vez.