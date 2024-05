¡No es el agua! Estas bebidas te hidratan por más tiempo

Normalmente, cuando tenemos sed, lo primero que pensamos es tomar un vaso de agua bien helada para refrescarnos, incluso se recomienda beber un litro y medio o dos al día para mantenerse bien hidratado, pero te sorprenderá saber que de acuerdo a un artículo científico publicado en The American Journal of Clinical Nutrition del 2016, el agua no es el líquido que más hidrata.

Aunque el agua hidrata más rápido al consumirla, sorprendentemente la leche entera es la que mantiene al cuerpo hidratado por más tiempo, según el estudio, además, esta no es la única bebida que aparece en la lista.

No es el agua, estas bebidas hidratan más

El estudio “A randomized trial to assess the potential of different beverages to affect hydration status: development of a beverage hydration index” señala que las bebidas que contienen la mayor cantidad de macronutrientes y electrolitos, como la leche entera, son las más efectivas para mantener el balance de líquidos y la hidratación a largo plazo.

El estudio calculó un Índice de Hidratación de Bebidas (BHI por sus siglas en inglés) que mide el volumen de orina producido después de beber en relación con el agua potable estándar. Las bebidas con los BHI más altos, lo que indica una mejor retención de líquidos, fueron la leche entera y las bebidas con un alto contenido de macronutrientes y electrolitos como sodio y potasio.

Se sugiere que los macronutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas) y electrolitos retrasan el vaciado gástrico y la diuresis en comparación con sólo ingerir agua, contribuyendo así a una mejor retención de líquidos.

Además de la leche entera, otras bebidas que encabezaron la lista de mayor hidratación a largo plazo fueron:

Solución de rehidratación oral

Jugo de naranja

Estas bebidas, junto con la leche entera, mostraron un Índice de Hidratación de Bebidas (BHI) mayor que el agua después de 3 y 4 horas de consumo, lo que indica una mejor retención de líquidos.

Cuando se corrigió el BHI para tener en cuenta el contenido de agua de cada bebida, la leche descremada también mostró un BHI más alto que el agua, ubicándola entre las mejores bebidas para la hidratación a largo plazo.

Por lo tanto, según este estudio, las bebidas que encabezan la lista de mayor hidratación serían la leche entera, la solución de rehidratación oral, el jugo de naranja y posiblemente la leche descremada, debido a su composición de macronutrientes y electrolitos que favorece la retención de líquidos.

Foto: Captura de pantalla / A randomized trial to assess the potential of different beverages to affect hydration status: development of a beverage hydration index

Otras bebidas que aparecen en la lista de bebidas que hidratan más a largo plazo son: