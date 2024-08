¡La regla de los 5 segundos! ¿Se contamina la comida si la levantas rápido? (Video)

Hace apenas unos años el mundo entero tuvo que replantearse muchas de las medidas de higiene diaria con la llegada del Covid-19, sin embargo, hay algunas costumbres que aunque son bastante cuestionables seguimos repitiendo, una de estas es sin duda la famosa regla de los 5 segundos.

Esta consiste en que si se te cae un poco de comida al piso pero tardas menos de 5 segundos en recogerlo no se contamina ni se llena de bacterias, pero ¿Sabés si está si aplica en realidad?

¿Es recomendable comer algo del piso cuando fue levantado rápidamente?

Karen Flores Moreno, investigadora del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana (PUCRA) de la UNAM, nos recuerda que en todas las superficies hay millones de virus, bacterias, hongos y parásitos, y solo hace falta un instante para que se adhieran a los alimentos.

La transferencia de microorganismos depende de varios factores, como el tiempo que el alimento pasa en contacto con una superficie contaminada. Mientras más tiempo permanezca ahí, mayor será la cantidad de microbios que se adhieran. Además, influye si el suelo es liso o rugoso, y si la comida es húmeda o seca.

Una investigación de la Rutgers, State University of New Jersey, llamada Longer Contact Times Increase Cross-Contamination of ‘Enterobacter aerogenes’ from Surfaces to Food, evaluó la transferencia de una bacteria similar a la salmonella en 128 ejercicios. Los resultados mostraron que en superficies lisas, como el acero inoxidable, hay mayor transferencia de microbios que en superficies rugosas, como la alfombra. Además, los alimentos húmedos, como la sandía, atraen más microorganismos que los secos, como el pan con mantequilla o las gomitas.

Por eso, la experta recomienda no consumir alimentos que han caído al suelo. Lo ideal es lavarlos, desinfectarlos o cocerlos para evitar infecciones. Si el alimento tiene algún aditamento como crema o mayonesa, lo mejor es desecharlo. Y si se presentan síntomas tras consumirlo, es esencial acudir al médico y no automedicarse.

Para ejemplificar que esto no es seguro, se realizó un experimento en la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, donde un joven realizó diversas muestras.

Para comprobarlo, usando unos papeles filtro, que dejó caer al piso por 2, 5 y 7 segundos, una vez recogida la muestra lo puso en agares, que según explica, con alimento para bacterias, harían crecer a las mismas si se encontraran en las muestras.

Luego de tres días de incubación a 37 grados, podemos observar que el tiempo no fue relevante para la cantidad de bacterias que germinaron en las muestras, pues en el de dos parecía haber casi tantos como en el de siete.

Incluso hace la acotación de que una de las dos muestras de 5 segundos tenía prácticamente nada de crecimiento, lo que relacionó con que tiró en el mismo lugar uno tras otro los papeles, entonces el primero absorbió las bacterias que estaban en el lugar.