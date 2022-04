Tormenta solar 'caníbal' caerá sobre la Tierra a más de tres millones de kilómetros por hora 

Científicos emitieron el aviso de una tormenta geomagnética, al descubrirse 17 eyecciones solares provenientes de erupciones de una sola mancha solar de las que de ellas dos, se dirigen a nuestro planeta.

En los últimos días el sol ha tenido comportamientos más activos a medida de su nuevo ciclo solar, el cual lo hace de manera violenta con ráfagas de energía magnética y la liberación de partículas con movimientos rápidos llamadas eyecciones de masa coronal (CME).

Las autoridades The National Oceanic And Atmospheric Administration's Space Weather Prediction Center etiquetaron este fenómeno bajo la categoría de “tormenta solar caníbal” por la potencia de los cuerpos.

The NOAA SWPC has modeled the two coronal mass ejections which were launched during yesterday's M-class activity. The ENLIL model predicts a combined impact (second CME is faster than the first one) just after midnight UTC on 31 March. Moderate G2 storm conditions are possible. pic.twitter.com/dnon5fqQAS — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) March 29, 2022

¿Qué son y por qué ocurren las tormentas solares?

Las tormentas solares tratan de fuerte actividad en la superficie del Sol que provocan una mayor liberación de energía en millones de grados centígrados. En el campo científico son llamadas tormentas geomagnéticas o llamaradas solares, debido a la acumulación de energía que se libera, es comparada a los efectos que causarían millones de bombas de hidrogeno explotando al mismo tiempo.

Las eyecciones solares de masa coronal ocurren cuando las erupciones superan su velocidad en movimiento con otras que se generan en regiones vecinas del espacio, lo que ocasiona que se arrastren partículas cargadas que formarían una onda gigante que desencadenaría la tormenta geomagnética, explicó SWPC.

¿Nos afectarán las erupciones solares?

De acuerdo a datos de Space X ambas inyecciones solares se impactarán en la Tierra a tres millones de kilómetros por hora, sin embargo, pese al nombre que tiene este fenómeno, la realidad es que sus afectaciones en el planeta son mínimas, ya que el campo magnético de la Tierra protege la vida debajo de esta superficie.

Expertos y científicos aseguran que estas partículas solares podrían iluminar los cielos al norte del continente americano como auroras boreales.

Científicos manifestaron que la vida humana no corre peligro, se espera que la energía de la tormenta sea absorbida por el campo magnético de nuestro planeta, sin embargo, esto podría afectar a algunos satélites.

El auge de este fenómeno se apreciará hoy durante la noche, estas actividades se empezaron a detectar a partir del 28 de marzo de este año.

La tormenta podría causar también problemas intermitentes de navegación satelital y radionavegación a baja frecuencia, de acuerdo con SWPC.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chuck Ayoub (@chucksastrophotography)





Otras tormentas solares durante 2022

Anteriormente, en febrero del 2022, el 80 por ciento de los satélites de Starlink que fueron lanzados ese mismo mes fueron destruidos por una tormenta solar, información que confirmó SpaceX.

Este tipo de tormentas ocasionan a que se caliente la atmósfera y aumenta su densidad atmosférica en bajas altitudes de despliegue, de acuerdo a estudios de SpaceX en base a los GPS instalados en los satélites, sugirieron que la severidad y la velocidad de la tormenta causó que la resistencia atmosférica se elevará 50% más que lanzamientos anteriores, por lo que no descartan que ocurra lo mismo con los satélites que se encuentran en el espacio.

Tormenta solar del 1859

Esta tormenta fue catalogada como la más potente nunca antes registrada.

La tormenta solar de 1859 fue llamada el evento Carrington, su nombre se debe a que el astrónomo inglés Richard Carrington fue el rimero en observarla. El fenómeno fue el más potente debido a que una gran eyección de masa coronal o llamarada solar produjeron auroras boreales que llegaban hasta el norte de Colombia.

El pico de intensidad provocó el fallo en telégrafos en toda Europa y América de Norte.