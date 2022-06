Esto es un tornado doble: ¿cómo y por qué se llegan a formar? (FOTOS)

Si un tornado ya es motivo de miedo, aquellas personas que le temen no querrán enterarse que la combinación de diversos factores podría ocasionar que se forme un colosal tornado doble.

Y es que pese a ser muy poco probable, este fenómeno es real y podría pasar en cualquier momento, sobre todo ahora que nos encontramos en la temporada de tornados.

¿Cómo se forman los tornados?

Antes de saber cómo se forma un tornado doble, hay que saber exactamente de qué fenómeno estamos hablando. Los tornados son una columna de aire que va rotando de manera muy violenta y que se extiende desde el suelo hasta la base de una nube que, en general, es cumuliforme.

Un tornado puede desplazarse varios kilómetros antes de desaparecer, dejando tras su paso graves daños materiales e incluso humanos. La mayoría, -con una anchura de unos 75 metros- alcanzan velocidades que oscilan entre los 65 y los 180Km/h, si bien algunos pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 450km/h -incluso más- y a tener una anchura de 2 kilómetros. Su recorrido, sin separarse del suelo, puede oscilar entre 80 y 100 kilómetros.

El mecanismo de los tornados se asocia con movimientos fuertes que se producen en la atmósfera, incluyendo el paso de algunos frentes. Se forman en áreas de baja presión de vientos elevados. Su velocidad puede alcanzar los 480 km/h, aunque se han registrado tornados más veloces.

Cómo empieza a girar esa columna de aire es un fenómeno no entendido completamente por los científicos, pero la rotación es una consecuencia de las diferencias de altitud y velocidad del viento que crean zonas complejas. La columna de aire se acelera cada vez más hasta formar el embudo. Entonces las lluvias y el granizo que se forman en la tormenta hacen que el embudo toque tierra formándose el tornado.

¿Qué es un tornado doble?

Tornado formado arriba de otro tornado / FOTO: Captura de pantalla / Doctor Fisión

En el caso de los tornados dobles, son simplemente la combinación de la formación de 2 de estos en un mismo punto, siendo un fenómeno poco estudiado por los expertos.

Este fenómeno, en ocasiones se crea con los tornados a un costado de otro, no obstante, otras veces, aparecen uno sobre otro, lo cual hace que sea aún más impresionante.

Si bien este fenómeno ha sido documentado en múltiples ocasiones, la poca frecuencia en que es observado, no ha permitido que sea analizado, por lo que en el caso de los tornados dobles que se producen arriba de otro tornado, se desconoce si hace que sean más o menos destructivos que los normales.

Cabe señalar, que si bien este fenómeno es poco visto, no quiere decir que no suceda, solo que aparecen principalmente en zonas desiertas. Los tornados dobles, han sido documentados alguna vez en Italia, España, y sobre en Estados Unidos, donde dejaron a personas lesionadas.

¿Podrían registrarse tornados dobles en Chihuahua?

Tornado registrado en la Carretera de Ciudad Juárez en el año 2019 / FOTO: Archivo | OEM

Desafortunadamente para Chihuahua, donde pueda formarse un tornado común, puede registrarse uno doble, por lo que no que no se descarta que se registre en el estado más grande de México, así como en gran parte del mundo, no obstante, las posibilidades siguen siendo bajas.

Cabe recordar, que las zonas más propensas para registrarse tornados, son el norte y noroeste de Chihuahua.

Hay que recordar, que si bien los tornados pueden ocurrir durante todo el año, son más probables en las épocas de primavera y verano. Así que por si las dudas, amarremos bien a nuestras vacas para que no salgan volando.