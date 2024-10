¿Vapear es más sano que fumar? Cofepris lanza estudio sobre nivel de toxicidad

En México, hay un decreto presidencial que prohíbe la circulación y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares.

Actualmente, en todo el país, en escuelas, oficinas y lugares públicos, se pueden ver letreros que indican espacios completamente libres de humo de tabaco y emisiones, lo cual protege la salud de las personas que no fuman ni vapean. Un estudio reciente señala que los “vapes” contienen diversas sustancias dañinas, entre ellas benceno, tolueno y xilenos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Lee también: Cigarros electrónicos: ¿inofensivos para la salud? Esto sabemos

Prohibida, la venta de "Vapes"

El 31 de mayo de 2022 el expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que prohíbe los cigarrillos electrónicos y vaporizadores, así como la circulación y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, lo que quedó establecido de la siguiente manera:

"Se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas".

Chihuahua Vapeadores aumentan adicción a nicotina

Nuevo estudio detecta tres sustancias peligrosas

Un grupo de investigadores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (COFEPRIS), el Centro De Investigación y Desarrollo Tecnológico En Electroquímica, S.C y la Secretaría de Salud realizó un estudio que fue publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health en el que analizaron los componentes químicos de los “vapes”.

El estudio científico ha puesto en alerta a los usuarios de sistemas electrónicos de administración de nicotina, más conocidos como “vapes”, al detectar la presencia de sustancias peligrosas en los líquidos y aerosoles contenidos en estos dispositivos. La investigación, que analizó 20 muestras de cigarrillos electrónicos desechables precargados con líquido nuevo, encontró concentraciones de benceno, tolueno y xilenos por encima del límite de exposición permisible recomendado por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA).

La presencia de estos compuestos químicos puede causar graves daños a la salud humana, afectando los sistemas respiratorio, digestivo, cardiovascular, pulmonar e inmunológico, así como el cerebro.

El estudio encontró un promedio de 52 compuestos químicos en las muestras analizadas, lo que sugiere que el uso de los vapeadores debe considerarse con precaución.

Los hallazgos mostraron que cada líquido incluye entre 13 y 71 componentes. Por otro lado, se constató que los aerosoles eran incluso más complejos, con un rango de entre 73 y 167 compuestos, más del doble de lo que se encuentra en los líquidos para los vapes.

Es importante mencionar que el 80% de las muestras de aerosoles superaron el límite de exposición permitido para el benceno, el 45% sobrepasaron el límite para el tolueno y una muestra excedió el límite para los xilenos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Benceno: sustancia química líquida que puede ser incolora o tener un tono amarillo claro a temperatura ambiente. Se emplea principalmente como solvente en las industrias química y farmacéutica, así como en la síntesis de diversas sustancias químicas y en la gasolina. Es un componente natural del petróleo crudo, que es la principal fuente de producción de benceno en la actualidad. La exposición a esta sustancia aumenta el riesgo de padecer leucemia y otras enfermedades de la sangre.

Tolueno: líquido transparente e incoloro que se encuentra de forma natural en el petróleo crudo y en el bálsamo de Tolú. Puede afectar el sistema nervioso. La exposición a niveles bajos a moderados puede causar dolores de cabeza, mareos, cansancio, confusión, debilidad, pérdida de la memoria, náuseas y pérdida del apetito. La exposición diaria y de largo plazo puede causar pérdida de audición y de visión del color.

Xileno: El xileno es un líquido incoloro con un olor dulce que se inflama con facilidad. Se encuentra de forma natural en el petróleo y el alquitrán. Se utiliza como disolvente en la industria de la imprenta, así como en las industrias del caucho y el cuero. Además, se emplea como agente de limpieza, diluyente de pintura y en la fabricación de pinturas y barnices. Pequeñas cantidades de xileno están presentes en el combustible de aviones y en la gasolina. La exposición a niveles muy altos de xileno puede provocar pérdida de conciencia y ser mortal.