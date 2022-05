¿Cómo descargar e imprimir la boleta de calificaciones 2022 de la SEP paso a paso?

A pesar de que en Chihuahua adelantarán las vacaciones para los alumnos debido al fuerte calor que hay en el estado, la entrega de calificaciones será entregada en las fechas habituales, es decir entre los días 25 y 28 de julio.

Debido a la pandemia, todo se ha vuelto más digital, es por ello que desde una plataforma electrónica podrás checar las calificaciones de los alumnos sin necesidad de salir de casa.

Recuerda que no debes preocuparte porque tu hija o hijo reprueben, pues durante este ciclo escolar, la SEP ha ordenado que ningún alumno pueda tener una calificación menor a 6. Pese a ello, es importante que acompañes a tu hijo en su proceso educativo, apoyándolo cuando tenga dudas con tareas, estudios, trabajos, etc.

Te puede interesar: Fin del ciclo escolar 2022 en Chihuahua: ¿cómo calificarán a los alumnos tras recortar clases?

En la página del Sistema de Información Educativa (SIE) podrás revisar las calificaciones, así como algunos otros procesos y trámites diferentes como preinscripciones, registro único al examen de evaluación diagnóstica 2022 para ingreso a la educación media superior, entre otros.

En la página del SIE puedes consultar fechas de preinscripciones así como el registro único al examen para ingreso a la educación media superior /Foto: Archivo | El Sol de San Luis

¿Cómo sacar la boleta de calificaciones por internet en Chihuahua?

Sacar la boleta de calificaciones de tu hija, hijo o algún familiar que se encuentre estudiando en educación básica es muy sencillo, solamente tienes que ingresar a la página del SIE, la cuál es https://sie.chihuahua.gob.mx/publico/ce/consulta.asp?l=

Al ingresar a esa página te llevará de inmediato al apartado de consulta de historial académico; la pantalla se verá de esta manera:

En la página del SIE podrás consultar boletas de calificaciones y certificados de educación básica/Foto: Captura de Pantalla

En la página vienen algunas leyendas sobre los antecedentes que te ayudarán a encontrar más rápido los datos que necesitas para ingresar al sistema, así como las instrucciones necesarias, de manera textual dice lo siguiente:

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Chihuahua ¡Más tiempo en la escuela! Extienden jornada para atender el rezago

Antecedentes:

Al inicio del ciclo escolar se hizo entrega de una credencial a todos los estudiantes registrados en el sistema, que contiene su CURP , número de matrícula y la clave de centro de trabajo del plantel en que estudia.

Esta información también se incluye en las Boletas Informativas, Parciales y Boletas con Firma Electrónica.

Instrucciones:

Proporcione en el formulario que se muestra a continuación la CURP o el número de matricula de acuerdo a los datos impresos en los documentos a su alcance. (No es necesario proporcionar ambos)

Escriba el código de seguridad en el casillero correspondiente. Si el código no es legible de un clic aquí para cambiarlo.

Presione el botón Consultar

Leer Más: Huele a vacaciones de verano ¿Cuándo es el último día de clases para educación básica?

Una vez hayas leído los antecedentes e instrucciones, ubica el CURP o número de matrícula del menor y colócala en el lugar que debe ir (la misma página te lo señala), después, simplemente coloca el código de seguridad que aparece en tu pantalla, una vez hagas eso da clic en “consultar” y en el sistema te aparecerá todo el historial que se tiene registrado del alumno en los diferentes grados escolares.

No hay una fecha límite para checar las boletas de calificaciones y certificados escolares pues se guarda todo el historial; estos tienen validez oficial/Foto: Captura de pantalla | SIE

No hay una fecha límite para checar estos documentos, en la página del SIE podrás revisar todas las boletas de los ciclos escolares y puedes consultar también los certificados con los que cuenta en la página.

Las boletas de calificaciones y certificados escolares tienen firma electrónica y cuentan con validez de la Secretaría de Educación y Deporte, así como de la SEP, de hecho, si así lo deseas puedes imprimirlas.

Te puede interesar: Así deberán ser las ceremonias de fin de curso a nivel básico

Es importante comentar que en algunos casos, ciertos estudiantes que cursaron el nivel básico hace varios años, no podrán obtener su certificado en línea debido a que en ese tiempo no existía la firma electrónica por lo que no se encuentran registrados en el sistema.

Si te quedan más dudas puedes revisar el video que te dejamos a continuación o contactarte con las autoridades educativas correspondientes.