¿Cómo llegar desde Ciudad Juárez a San Antonio, Texas? (MAPA)

San Antonio Texas, es una ciudad que debes visitar al menos una vez en la vida. En sus terrenos confluye la historia de 300 años, la belleza del río, hotspots gastronómicos de primer nivel y arte vanguardista.

Se ha transformado durante la última década y también es una ciudad dispuesta a sorprenderte al realizar viajes frecuentes: llegan las exhibiciones de arte inmersivo e interactivo más populares del mundo, abren nuevos centros gastronómicos y siempre hay ofertas en compras.

Es una ciudad ubicada en el condado de Béxar, en el estado estadounidense de Texas. Está atravesada por el río San Antonio. Es la séptima ciudad más poblada de los Estados Unidos y la segunda del estado de Texas, después de Houston.

Seis opciones para viajar

Si tienes en mente visitar esta ciudad ya sea por placer o negocios tenemos para ti las 6 maneras de llegar desde Ciudad Juárez hasta San Antonio en avión, autobús, tren o coche:

El avión es la mejor opción pues podrías llegar al destino aproximadamente en 4 horas 13 minutos con costos desde los 219 a los 512 dólares que se convierten en $4,354 a los $10,179 pesos mexicanos aproximadamente teniendo en cuenta el cambio de la moneda al día de hoy.

El autobús es el transporte más barato, la distancia de 880 kilómetros recorrida por la carretera I-10 E es un viaje de alrededor de 10 horas con 40 minutos de forma directa el costo es de $2,165 pesos mexicanos y si tu traslado es con parada que te hará llegar a Dallas para de ahí tomar otro camión para llegar a tu destino, el recorrido se convertirá en 18 horas con 10 minutos y un precio de $4,773 pesos mexicanos por persona.

Foto: Fabio Lima / pexels.com

La siguiente opción que te podemos informar, aunque implica abordar varios transportes es tomar un autobús de Ciudad Juárez a El Paso que tiene un costo de $330 a $400 pesos mexicanos para poder llegar al aeropuerto y abordar un vuelo con destino a Austin, Texas que te costaría entre $6,500 a $14,000 pesos mexicanos. Estando en esa ciudad texana podrías abordar cualquiera de las terminales de metro y autobús que ofrece la ciudad y que van de los $18 a los $1,500 pesos mexicanos para finalmente llegar a San Antonio.

Así también puedes agendar tu viaje a San Antonio recorriendo la vía Ih 35 S Access & Yarrow Blvd desde El Paso hasta el lugar del destino en un traslado de 9 horas y 24 minutos con un costo que va desde los $2,000 hasta los $5,000 pesos mexicanos.

Una de las opciones más atractivas es el viaje en tren, así que aquí te decimos como puedes ser parte de esta experiencia; para iniciar tendrías que trasladarte a El Paso, Texas para ir a la estación que se encuentra en la ciudad y poder adquirir tu boleto de este transporte que va desde los $1,100 hasta los $4,000 pesos mexicanos, el cual ofrece servicio 6 veces a la semana. El recorrido de 12 horas con 15 minutos sin duda será una gran muestra de los paisajes con los que cuenta el país vecino.

Finalmente, y sin temor a equivocarnos, el transporte más utilizado: automóvil; con una duración de 8 horas con 17 minutos y una distancia de casi 884 kilómetros el viaje en vehículo particular tiene sus grandes ventajas como el de poder trasladar hasta 5 pasajeros, hacer paradas en los lugares que quieras conocer; descansar y continuar con el viaje o simplemente conducir hasta el destino, dependiendo del tiempo que se tenga disponible.

Para que esto sea posible se estima un costo de $1,900 a $2,900 pesos mexicanos en gasolina, pero hay que tomar en cuenta el precio en el mercado al momento de viajar y que se pensó en un viaje directo, además, a esto hay que agregar comidas y en caso de descansar, alojamiento.

Estas son las opciones que tenemos para todos los que deseen viajar a la ciudad texana, pero tenemos que recordar que lo más importante es tu seguridad, así que toma todas las precauciones necesarias en cada uno de los transportes sugeridos para que llegues con bien a tu destino y disfrutes de la experiencia.

Foto: José Gil / pexels.com

Atracciones

Aquí te dejamos también una selección de 12 atracciones que te darán las mejores vacaciones:

San Antonio River Walk: el paseo por el San Antonio River Walk es un must que inmediatamente te llevará a enamorarte de la ciudad, pues no sólo es un recorrido relajante, también puedes maravillarte con la arquitectura, flora y fauna del lugar.

City Sightseeing Tour: una gran manera de dar un primer vistazo a la ciudad es subir al recorrido en autobús del City Sightseeing Tour. Lo puedes tomar en el 111 de Alamo Plaza o en cualquiera de sus 19 paradas.

Hopscotch: Immersive Art Experience: en el 711 de Navarro St Suite encontrarás esta galería de arte inmersivo donde los sentidos y fotos son protagonistas. Entrarás a salas con proyecciones de luces, pelotas de plástico, murales y arte digital que responde a los movimientos de tu cuerpo.

The Alamo: es una visita obligada durante tu viaje a San Antonio. ¿Lo mejor? Puedes conocerlo totalmente gratis. Si lo prefieres, puedes pagar por llevar un audio que te explica los sucesos históricos más importantes. Dentro hay jardines que serán el mejor escenario para tus fotos.

Witte Museum: Es el museo de historia natural de San Antonio. Explora cuáles son las principales especies de animales y flora de la región al mismo tiempo que te maravillas con las exhibiciones de dinosaurios y exposiciones interactivas, ideales para niños.

San Antonio Zoo: Si viajas en familia tienen que ir al San Antonio Zoo, un zoológico repleto de actividades para los más pequeños pues, además de maravillarse con los elefantes, hipopótamos y jirafas, pueden subir a un carrusel, decorarse la cara y realizar bailes en compañía de los personajes más queridos.

San Antonio Museum of Art: Tu primer viaje a San Antonio debe incluir una visita al Museo de Arte, ubicado en 200 W Jones Ave. Tiene una impresionante colección de arte que abarca 5,000 años. El recorrido inicia con una muestra del arte egipcio, griego y chino y llega hasta las obras de artistas contemporáneos.

SeaWorld: SeaWorld es uno de los parques de diversiones más populares de Estados Unidos y una de sus sedes está al oeste de San Antonio. Para recorrerlo necesitarás todo un día.

Tower of the Americas: Para tener la mejor vista de San Antonio debes subir a Tower of the Americas, un mirador a 190 metros de alto, ubicado en Hemisfair Park. Tiene recorridos interiores y exteriores para ver la séptima ciudad más grande de Estados Unidos en todo su esplendor.

Pearl: fue una antigua cervecería y ahora es el nuevo hotspot de la ciudad de San Antonio. Tiene restaurantes con propuestas vanguardistas (como la cocina china, japonesa y peruana de Bokita) y espacios agradables al aire libre para comer y descansar con amigos.

Foto: Henry Becerra / pexels.com

McNay Art Museum: ubicado en el 6000 N New Braunfels Ave., es uno de los museos que debes visitar en San Antonio para contemplar artes visuales transformadoras.

Shops at RiverCenter: un viaje a Estados Unidos no está completo sin un día de shopping. Este mall está ubicado junto al Álamo y tiene tiendas como Victoria’s Secret, Polo y GameStop. Al interior también encontrarás SEA LIFE Aquarium y una atracción de Legoland.

