¿Cómo puedes denunciar una extorsión o fraude telefónico en Chihuahua?

La extorsión y el fraude telefónico son delitos cada vez más comunes en muchas partes del mundo, incluyendo la ciudad de Chihuahua. Estos crímenes no solo ponen en riesgo la seguridad y el patrimonio de las personas, sino que también generan angustia y desesperación para las víctimas. Para el resguardo de tu seguridad y patrimonio existen medidas y recomendaciones que debes seguir para evitar caer en estas estafas y denunciar de manera efectiva.

¿Cómo proceder en caso de ser víctima de un intento de extorsión o extorsión?

En primer lugar, es imperante mantener la calma. Los extorsionadores suelen utilizar tácticas de intimidación y amenazas para lograr sus objetivos, por lo que es indispensable mantener la mente fría y no dejarse llevar por el miedo. Si has recibido una llamada sospechosa, no proporciones ningún tipo de información personal o financiera. Los estafadores se valen de cualquier dato que puedan obtener para continuar con su engaño.

Si te encuentras en una situación en la que un desconocido te exige dinero o te amenaza con algún tipo de daño, cuelga inmediatamente el teléfono y contacta a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Este es el primer paso para salvaguardar tu seguridad y para que las autoridades puedan tomar nota del incidente y ofrecerte la ayuda necesaria.

La labor de la Policía Cibernética es vital, ya que muchos delincuentes operan desde fuera del estado o incluso desde otros países, utilizando números telefónicos foráneos. Foto: Archivo / OEM

La Policía Cibernética es una de las entidades encargadas de atender este tipo de denuncias. Esta unidad se dedica a informar a las víctimas sobre los procedimientos a seguir y, en algunos casos, canaliza los incidentes a las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones correspondientes. La labor de la Policía Cibernética es vital, ya que muchos delincuentes operan desde fuera del estado o incluso desde otros países, utilizando números telefónicos foráneos.

Sólo el año pasado, se reportó por parte de la autoridad que varias personas pidieron ayuda tras haber sido víctimas de extorsión. En muchos casos, estas personas ya habían realizado depósitos o transferencias antes de denunciar la situación. Este dato subraya la importancia de actuar rápidamente y no realizar ningún tipo de pago antes de consultar con las autoridades.

Además de contactar a la policía, es recomendable seguir algunas precauciones extras. Si la llamada involucra la supuesta privación de libertad de un familiar o amigo, trata de localizar a esa persona de inmediato para confirmar su bienestar. No salgas de tu domicilio hasta que hayas asegurado que la ayuda está en camino y nunca realices depósitos a personas que no conoces.

Los extorsionadores también suelen hacerse pasar por figuras de autoridad o personas cercanas a las víctimas. Foto: Archivo / OEM Foto: Guvo59 / Pixabay.com

Los extorsionadores también suelen hacerse pasar por figuras de autoridad o personas cercanas a las víctimas. Por ejemplo, pueden fingir ser el jefe de la víctima y pedirles que realicen depósitos de dinero. En estos casos, es indispensable verificar la información antes de tomar cualquier acción. Contacta a tu jefe o consulta con un compañero de trabajo para confirmar la veracidad de la solicitud.

La Policía Cibernética de Chihuahua recomienda no proporcionar datos personales por teléfono y colgar de inmediato ante cualquier intento de extorsión. También es útil reportar el número desde el cual se recibió la llamada para que las autoridades puedan rastrear y tomar medidas contra los delincuentes.

La clave para evitar caer en extorsiones telefónicas en Chihuahua es mantenerse informado, actuar con precaución y contactar a las autoridades de inmediato. La colaboración entre la ciudadanía y las autoridades es esencial para combatir este tipo de delitos. Siguiendo estas recomendaciones y haciendo uso de las herramientas disponibles, se puede minimizar el riesgo de ser víctima de estos crímenes y contribuir a la construcción de un entorno más seguro para todos.

