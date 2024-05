Cómo puedo saber cuánto debo de predial en Chihuahua

¿No has pagado el predial? Tenemos malas noticias, el plazo de los descuentos que da el Gobierno Municipal de Chihuahua ya ha terminado y deberás pagar todo el impuesto por la posesión de bienes inmuebles y predios.

Este puede significar para una familia un pago importante, este es un impuesto con alta relevancia, según BBVA, en México el 0.2% del PIB (Producto Interno Bruto) se obtiene sólo de este trámite.

Si aún no lo has pagado y no sabes cuanto te toca pagar en esta ocasión, aquí te daremos detalles con lo que podrás conocer cuánto te toca pagar. Si bien no es algo tan fácil de calcular por ti mismo, puedes consultarlo con las autoridades de tu municipio. Normalmente llega a tu casa el papel donde vienen estos datos.

En Chihuahua el predial se paga a la Tesorería Municipal, desde donde puedes conocer directamente cuando vayas a pagarlo o bien si quieres conocer previamente para apartar el dinero también puedes hacerlo vía internet.

Para conocer tu saldo a pagar debes entrar a la página de la tesorería municipal ( https://www.municipiochihuahua.gob.mx/TM/Predial ) y necesitas tu clave catastral que es una que viene o bien en tus escrituras o bien en el recibo de la vez anterior que pagaste el predial. En esta misma página de hecho puedes hacer el pago y evitar salir de casa.

¿Cómo se calcula el predial?

Foto: Gobierno Municipal



El predial es una aportación económica obligatoria que los propietarios de una vivienda (casa, departamento, terreno o edificio) deben pagar cada año al gobierno municipal, idealmente durante el primer bimestre del mismo.

El dinero es usado para financiar distintos proyectos de desarrollo urbano y al servicio de la comunidad. De no pagarse, la deuda se va a acumulando y en casos muy graves pueden embargar tu casa.

Para calcularlo, la autoridad hace un avalúo del tipo de inmueble, tamaño de la superficie, edad del inmueble, ubicación, valor de la construcción y otras características que determinarán el costo de tu vivienda y con esto obtener el Valor Catastral y luego la tasa.

A este monto se le resta, si es el caso, algún descuento, por ejemplo en Chihuahua hasta el mes de marzo hubieron descuentos, también en algunas ocasiones se puede pagar menos por discapacidad, ser madre soltera, ser jubilado o pensionado o alguna condición que haga que estés en alguna situación de vulnerabilidad.

¿Dónde pagarlo?

Tienes muchas opciones, desde hacerlo en línea como fue detallado anteriormente o bien en los siguientes sitios:

Cajas Tesorería (en calle Mina #408 colonia Centro)

(en calle Mina #408 colonia Centro) Tesorería Municipal (en Plaza de Armas, en calle Victoria #14 colonia Centro)

(en Plaza de Armas, en calle Victoria #14 colonia Centro) Alsuper Nogales (un costado de la tienda)

(un costado de la tienda) Parque Fundadores (antes Huerta Legarreta, en calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético).

(antes Huerta Legarreta, en calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético). Comandancia de Seguridad Pública NORTE (avenida Homero #50)

(avenida Homero #50) Desarrollo Urbano (calle Presa Chuvíscar #1108)

(calle Presa Chuvíscar #1108) Comandancia de Seguridad Pública Sur (avenida Pacheco #8800)

(avenida Pacheco #8800) Rastro TIF (periférico Lombardo Toledano #13401)

(periférico Lombardo Toledano #13401) Relleno Sanitario (kilómetro 7.5 Carretera Aldama)

(kilómetro 7.5 Carretera Aldama) Asociación Ganadera (kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc)

El pago lo puedes hacer a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA. Para más información el Gobierno Municipal de Chihuahua pone a tu disposición la línea 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159 y 6702.