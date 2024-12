¡Atención paisano! Cómo sacar el permiso para circular con tu auto de EU en México

Los días festivos se aproximan, así que viajar comienza a ser más frecuente, sobre todo para aquellos que cruzan la frontera en visita de sus familias por vísperas de Navidad y Año Nuevo o hay quienes visitan el país para vacacionar y disfrutar de un road trip en las carreteras de México.

Si estás en la misma situación o conoces a un familiar que viajará por sus propios medios vehiculares de visita a México, esta es la información que necesita saber y aquí te contamos qué se requiere para sacar un permiso vehicular a tu auto estadounidense para poder pasear en el país sin ningún inconveniente.

¿Qué necesito para viajar a México desde Estados Unidos?

Si bien no es un problema estar en la frontera con un vehículo de placas americanas, pues los vehículos pueden pasar aduana, sí es necesario que el transporte tenga todos los documentos en regla que acrediten la propiedad, pues de lo contrario podrías recibir una multa relacionada al valor del vehículo, llegando incluso hasta los 400 mil pesos, así como la retención del vehículo.

Ahora bien, si tus planes son viajar más allá de la frontera, debes saber que es necesario tramitar un permiso para importación temporal de vehículo extranjero, que permitirá legalmente el ingreso de cualquier vehículo extranjero por un tiempo delimitado.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

¿Cómo puedo obtener mi permiso?

Para tramitar tu permiso debes poner toda tu papelería en orden; los mexicanos con residencia legal en el extranjero deben presentar:

Tarjeta de Residencia Permanente (Resident Alien)

Pasaporte americano

Passport Card

Mientras que los ciudadanos extranjeros tendrán que presentar el pasaporte vigente o tarjeta pasaporte y el documento oficial que el Instituto Nacional de Migración emite.

También es necesario que se tenga el título de propiedad del vehículo, registro de placas vigente, contrato de crédito con vigencia no mayor a tres meses y contrato de arrendamiento vigente.

Dentro de los trámites disponibles están admitidos los vehículos americanos, casas rodantes y hasta embarcaciones por el costo de mil 89 pesos mexicanos.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Los trámites se pueden realizar en línea o a través de consulados de México en Estados Unidos o la frontera, con la capacidad de solicitarlo dentro de 10 a 60 días hábiles antes de tu viaje, a partir de realizar la documentación necesaria deberás esperar 10 días naturales para recibir el permiso, el cual tendrá que ir colocado al interior del vehículo.

No es posible ni está permitido realizar un trámite de un transporte ajeno, lo que significa que si el auto no es tuyo o no cuentas con la documentación que lo acredite, el permiso te será rechazado. De igual manera, no es posible acreditar el permiso en nombre de alguien más, por lo que todo el proceso tendrás que hacerlo por tu cuenta.

Ahora que sabes la información necesaria, puedes ir marcando todos los lugares que vas a visitar en México durante tus vacaciones, ¡y no olvides enviarle postales a la familia para que sepan que vas en camino!

Nota publicada originalmente en: El Heraldo de Juárez