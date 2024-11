¿Listo para la posada? Así debe ser este festejo según la tradición

Seguramente ahora que están por comenzar las tradicionales posadas navideñas recuerdas a tu abuela o bien, a tu madre, y es que sin lugar a dudas las generaciones pasadas cumplieron bien su trabajo de enseñarnos cómo se vivía una Navidad tradicional, con cánticos y letanías a la luz de las velitas para luego luego disputar con una multitud de niños los dulces de la piñata, porque para ganarse los del “bolo”, sólo había que cantar bien fuerte.

No hace muchos años, los niños esperaban con mucha emoción no sólo el 24 y 25 de diciembre para recibir regalos y disfrutar de la compañía familiar, sino también el 16 de diciembre, que era cuando comenzaban las posadas navideñas mismas que terminaban el 24 de diciembre, la víspera de Navidad y cada día se celebraban con oraciones, cantos y reuniones familiares. La fecha de inicio se establece para simbolizar la espera y preparación para la llegada de Jesús, el Salvador.

Esta tradición tuvo su origen en los últimos años del siglo XVIII, al menos en su carácter religioso, pues con la llegada de los españoles esta celebración se realizó con fines de evangelización. El iniciador fue Fray Diego de Soria, quien celebraba las llamadas “misas de aguinaldo”, en las que se llevaban a cabo representaciones de pasajes bíblicos sobre el nacimiento de Jesús; especialmente al peregrinaje de María y José, de Nazaret hasta Belén, buscando dónde alojarse para dar a luz.

Foto: Archivo / OEM

Con el paso del tiempo las reuniones públicas terminaron y cada región adaptó las misas de aguinaldo que se convertirían en lo que ahora conocemos como posadas, en donde las personas piden alojamiento a través de cantos hasta que el anfitrión les abre la puerta para dar paso a la celebración.

Durante las festividades no pueden faltar los buñuelos, el ponche calientito, las luces de bengala, las velas y las piñatas.

“Aguinaldos”

Aparte de las pastorelas y los villancicos navideños que son un clásico de esta temporada; en las posadas se suelen dar bolsitas llenas de dulces o fruta a los invitados y que seguramente es una costumbre que perduró desde las antiguas misas.

Foto: Archivo / OEM

Ponche

Aunque no es originario de México, sino de la India, el ponche de frutas no puede faltar en invierno. El tejocote, tamarindo, manzana, guayaba, canela, caña, piloncillo y la ciruela pasa, son los ingredientes que hacen la bebida estrella de la Navidad. Aunque existen más de 100 versiones diferentes de prepararlo, lo cierto es que la receta de cada familia tiene un sabor especial.

Piñata

La piñata tiene que tener siete picos, que representan los siete pecados capitales, y sus colores llamativos representan la tentación que estos significan. Romperla es la forma en la que estas se vencen y se obtiene el perdón con los dulces y las frutas que caen.

Luces de bengala

Representan la luz que alumbra los caminos de los peregrinos buscando una morada.

Foto: Archivo / OEM

-¿Qué es la letanía que se canta en las posadas?

Una de las prácticas más destacadas en las posadas es el canto de la letanía, donde los participantes recorren las calles llevando imágenes de María y José, mientras entonan cánticos tradicionales.

La letanía, una serie de diálogos cantados, representa el diálogo entre los peregrinos y los dueños de la posada. Los versos narran la negativa inicial de los dueños, imitando la dificultad que María y José enfrentaron en su búsqueda de refugio. Con cada negativa, la tensión se incrementa hasta que finalmente se permite la entrada a los peregrinos, simbolizando la llegada del Niño Jesús y la victoria sobre los obstáculos.

-¿Te la sabes?

Los de afuera:

En el nombre del cielo

os pido posada,

pues no puede andar

mi esposa amada.

Los de adentro:

Aquí no es mesón

sigan adelante

yo no debo abrir

no sea algún tunante.

Los de afuera:

No seas inhumano

tennos caridad,

que el Dios de los cielos

te lo premiará.

Los de adentro:

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

Los de afuera:

Venimos rendidos

desde Nazareth

Yo soy carpintero

de nombre José.

Los de adentro:

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues que yo les digo

que no hemos de abrir.

Los de afuera:

Posada te pide

amado casero,

por sólo una noche

la reina del cielo.

Los de adentro:

Pues si es una reina

quien lo solicita

¿cómo es que de noche

anda tan solita?

Los de afuera:

Mi esposa es María

es reina del cielo,

y madre va ser

del Divino Verbo.

Los de adentro:

¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María?

Entren, peregrinos,

no los conocía.

Los de afuera:

Dios pague señores

vuestra caridad,

y que os colme el cielo

de felicidad.

Todos:

¡Dichosa la casa

que alberga este día

a la virgen pura,

la hermosa María!

Al abrirse las puertas todos cantan:

¡Entren santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón

que aunque es pobre la morada, la morada,

os la doy de corazón!

Aunque las posadas navideñas pasaron de ser meramente religiosas a fiestas en las que en la actualidad son parte de la identidad cultural de todo el país, se siguen acompañando con ponche caliente, bolsitas con dulces, luces y en algunas ocasiones con piñatas.

Actualmente ya no es tan frecuente ver este tipo de festividades, lo cierto es que en algunas regiones todavía se aferran a esta tradición, pues más allá del trasfondo religioso, han adquirido un valor intangible, como un legado que las abuelas y las mamás dejaron a muchas familias. ¿Estás listo para pedir posada?

