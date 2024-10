¿Cómo se llama la parte blanca del ojo y por que es más grande en humanos que animales?

Aunque todos los sentidos cumplen una función vital en nuestro día a día sin duda es la vista el más importante, ya que nos permite desplazarnos a voluntad, observar, leer, y disfrutar regalos de la naturaleza como un bello atardecer.

"Los ojos son la venta del alma", reza un dicho popular, pero, ¿te has detenido a pensar en la fisionomía ocular?, y no, no hablamos de las partes del ojo, sino el ojo tal como lo puedes observar a simple vista. La parte blanca del ojo se llama esclerótica, y cumple una función vital en el sistema ocular de los seres humanos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

¿Qué es la esclerótica?

La esclerótica es una membrana fibrosa que cubre el globo ocular y lo protege, proporcionando estructura y resistencia. Aunque muchos animales también poseen esclerótica, en los humanos es particularmente visible y juega un papel muy importante en la comunicación no verbal, lo que ha llevado a que se considere un rasgo evolutivo distintivo de nuestra especie.

Una de las principales diferencias entre la esclerótica humana y la de otros animales es su tamaño y exposición. En los humanos, esta parte blanca es mucho más visible que en la mayoría de los animales, donde el ojo tiende a ser más oscuro y la esclerótica está parcialmente oculta. Esto ha intrigado a científicos y evolucionistas, quienes han propuesto diversas teorías sobre las razones de esta diferencia.

Fotos: Pxel_photographer | LhcCoutinho / Pixabay.com

Una hipótesis común es que la visibilidad de la esclerótica en los humanos está relacionada con nuestra capacidad para comunicarnos a través de expresiones faciales y movimientos oculares. A diferencia de otros animales, los seres humanos dependen en gran medida de la mirada para expresar emociones e intenciones. Tener una esclerótica visible permite que las otras personas sigan el movimiento de nuestros ojos con facilidad, lo que facilita la comunicación no verbal y el trabajo en equipo, elementos clave en nuestra evolución como seres sociales.

Por el contrario, los animales que dependen más de la caza o de escapar de depredadores pueden haber desarrollado ojos donde la esclerótica es menos visible. Esto les permite ocultar hacia dónde están mirando y evitar que sus presas o depredadores detecten sus intenciones. Por ejemplo, en los depredadores como los felinos o los cánidos, el color oscuro de sus ojos camufla el movimiento ocular, una ventaja en situaciones de caza.

¿Tiene otra utilidad la esclerótica humana?

Otro aspecto importante que se ha investigado es la función protectora de la esclerótica. En los humanos, esta membrana también actúa como una barrera protectora frente a objetos externos, lesiones y agentes patógenos. Su grosor y resistencia están diseñados para proteger el ojo, mientras que en algunos animales que tienen estilos de vida más arriesgados, la esclerótica es incluso más densa para resistir daños durante la caza o las peleas.

Desde el punto de vista anatómico, la esclerótica está formada por tejido conectivo denso, y su color blanco se debe a la disposición de las fibras de colágeno, que no permiten el paso de la luz. En otros animales, estas fibras pueden estar más pigmentadas, lo que explica la menor visibilidad de la esclerótica en sus ojos.

Otras posibles explicaciones sobre la esclerótica humana

Un aspecto que se ha considerado en la esclerótica humana es como su evolución también puede estar ligada a la necesidad de cooperación. Los estudios han demostrado que, en los humanos, la capacidad de detectar hacia dónde está mirando otra persona mejora la coordinación en tareas grupales, como la caza o la defensa. Esta habilidad, conocida como gaze-following (seguir la mirada), es mucho más precisa en los humanos que en otros primates debido a la visibilidad de la esclerótica.

Además, la diferencia en el tamaño de la esclerótica entre humanos y otros animales podría estar relacionada con la estructura general de nuestro rostro. En los humanos, los ojos ocupan una posición más centrada y prominente en el rostro, lo que hace que la esclerótica sea más visible incluso cuando no estamos moviendo la cabeza. En cambio, muchos animales tienen los ojos a los lados de la cabeza, lo que reduce la necesidad de que la esclerótica sea visible.

También se ha planteado que la esclerótica visible en los humanos podría estar vinculada a la evolución de nuestra especie hacia una vida en sociedad. Al tener una esclerótica más visible, los humanos pueden expresar confianza o desconfianza con mayor facilidad, un rasgo que habría sido beneficioso en la evolución de nuestras interacciones sociales complejas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¿Lo sabías? Este rasgo, que parece insignificante a primera vista, ha jugado un papel clave en la forma en que interactuamos y nos relacionamos como seres humanos, diferenciándonos de otros animales.

Nota original de El Sol de Parral