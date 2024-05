¿Son tan bonitos como dicen? Cuál sería la forma de los ángeles si fueran como los describe la biblia

Independientemente de tu religión, es probable que hayas oído hablar de los ángeles e incluso tengas alguna figura o imagen religiosa de ellos en tu hogar, sin embargo, la apariencia real de estos seres divinos podría ser muy diferente de lo que conocemos, de hecho, en lugar de transmitirte paz, podrían incluso parecerte aterradores.

Usualmente los ángeles y arcángeles son representados con una apariencia muy similar a las de los seres humanos, sin embargo, tienen rasgos muy distintivos, pues suelen verse delgados, con músculos marcados, y rostros hermosos que en muchos casos parecieran andróginos, además, suelen tener dos alas y una aureola, que es una aro de luz que se encuentra sobre su cabeza.

Por si no lo sabías, dentro de la Biblia se encuentran descripciones de cómo lucen los ángeles, sin embargo, estas no corresponden a lo que nosotros conocemos, por lo que acá te decimos cuál sería el aspecto de estos seres si fueran tal cual lo dice el Antiguo Testamento.

¿Cómo son los ángeles realmente? Esto es lo que dice la Biblia

En uno de los apartados del Libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, aparece una descripción a detalle de la apariencia que presuntamente tienen los ángeles, los cuales define como una rueda, que en medio tiene otras ruedas, las cuales estaban repletas de ojos, las cuales, aunque tienen movimiento, no se desplazan de su sitio.

#gaurdianangel #bible #heaven #shocking #shockingfacts #fyp #viral #godisgood ♬ original sound - officiallyrosko @officiallyrosko Did you know??? This is actually how a biblical angel appears. In Revelation 4:8, angels are described as creatures with six wings, covered in eyes. “Each of the Cherubim had four faces: one face was that of A cherub, the second the face of a man, the third the face of A lion, and the fourth the face of an eagle.”🪽👁️ - Ezekiel 10-14 In the Bible, angels most particularly use the phrase “do not fear” because they are angelical creatures sent by God to protect you and guide you. Do you believe in guardian angels????? #angels

Además, hay una segunda descripción en los textos del Apocalipsis, donde se indica que los ángeles podrían ser seres con seis alas y múltiples ojos por dentro y por fuera, que durante todo el tiempo no dejan de orar, lo textos son los siguientes:

El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza; su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados; no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos; y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. (Ezequiel 1:16-19).

Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. (Apocalipsis 4:8)

Pese a estas descripciones, es importante destacar que no existe un sólo tipo de “ángeles” pues existen diferentes seres que comparten este tipo de divinidad, los cuales están divididos por jerarquías, sin embargo, algunos de los más populares, y de los cuáles se tiene una descripción de cómo lucirían son los Serafines, Querubines, Ofanims y los Malaj, que son los más parecidos a los que conocemos.

#angel #curiosidades #biblia ♬ sonido original - J.S. Navarro @jsnavarro ¿Sabían qué existe un Ángel con forma de ruedas y cientos de Ojos? Los invito a leer mis dos libros: Guardianes Elementales Ojos Carmesí y Guardianes Elementales Ojos Índigo. Pueden conseguirlos en el enlace que está en mi perfil. #ophanim

¿Cuáles son los tipos de ángeles que existen y cuál es su apariencia?

Serafines

Los serafines son realmente diferentes. Si piensas que los ángeles son casi humanos, los serafines te harán cambiar de opinión. El profeta Isaías fue uno de los primeros en describirlos: tienen seis alas, dos para volar y las otras cuatro para cubrir su cabeza y pies. Su misión es cumplir con la obra de Dios con un celo impresionante.

La palabra "serafín" también se usa en la Biblia para referirse a serpientes venenosas del desierto, así que sí, con sus seis alas y su intensa devoción, los serafines pueden parecer un poco intimidantes.

Querubines

Los querubines están en el rango más bajo entre estos seres, y olvídate de esa imagen de Cupido como un bebé tierno y con mejillas rosadas. Los querubines se parecen más a las deidades mesopotámicas como el Grifo hitita o la esfinge egipcia. Según la Biblia, son mitad humanos y mitad animales, encargados de proteger el jardín del Edén.

El Libro de Ezequiel los describe con cuatro caras (león, buey, águila y humana), patas rectas, cuatro alas y cascos de toro que brillan como el oro. Un par de alas cubre su cuerpo y el otro par les permite volar.

#biblicallyaccurateangels #3d #animation #cgi ♬ Originalton - jopfe @jopfe CHERUB /ˈtʃɛrəb/;[1] plural cherubim; Hebrew: kərūḇ, pl. kərūḇīmEzekiel 1:4-141:10...the face of a human being,(...)the face of a lion,(...)the face of an ox;(...)the face of an eagle.” #cheru bim #ange

Ofanims

Los ofanims, también conocidos como “las ruedas”, son probablemente los más raros y los más cercanos a Dios. Ezequiel en la Biblia los describe como seres hechos de ruedas de oro entrelazadas, con ojos por todo el exterior de las ruedas. Se mueven flotando en el cielo y su misión es proteger el trono de Dios. Se ha llegado a creer que estas ruedas representan al “Carro Celestial de Dios”, conocido también como Merkabah.

Malaj

Por último, tenemos a los Malaj. La palabra "ángel" proviene del griego "ángelos", que a su vez deriva del hebreo "mal'akh", que significa mensajero. Los Malaj son los mensajeros de Dios y se asemejan mucho a los humanos, lo que ha llevado a que se conviertan en la representación clásica de los ángeles, sin embargo, la Biblia no menciona que tuvieran alas. Fue a finales del siglo IV cuando artistas comenzaron a retratarlos con alas para simbolizar su naturaleza etérea, y esa imagen ha perdurado hasta hoy.