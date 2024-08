¡Carísimas de París! Por qué las galletas Crumbl Cookies son tan costosas y en cuánto se venden en Chihuahua

Desde hace algunas semanas se viralizaron en redes sociales, sobre todo en TikTok, una galletas que lucen bastante apetitosas, pues además de la peculiar textura que tienen, encima de ellas llevan toppings deliciosos que no son, o eran, tan comunes de encontrar en otros lados.

Estas llevan por nombre Crumbl Cookies, y aunque su origen sea estadounidense, hay muchas personas, sobre todo en las fronteras del país, que aprovechan para cruzar de México a EU y traerse unas cuantas para probarlas y compartirlas con sus seres queridos, o bien, revenderlas.

Te puede interesar: ¡Para una ocasión especial! Cuáles son los mejores restaurantes de comida italiana en Chihuahua capital

Lo mismo ocurre en el estado de Chihuahua, donde desde hace un tiempo, llegó la fiebre por las Crumbl Cookies, por lo que hay quienes pagan grandes sumas de dinero, para poder obtenerlas. Pero, ¿cómo son estas galletas y por qué son tan caras? acá te lo explicamos.

Foto: Captura de pantalla / Instagram @crumblcookies

¿Cómo son las galletas Crumbl Cookies?

Las galletas Crumbl Cookies, son diferentes a las que normalmente conocemos, pues en lugar de tener una textura un tanto dura y crujiente, estas son levemente doradas por fuera y muy suaves por dentro, además de que en la parte de arriba suelen tener toppings muy variados, como oreo, cheesecake, frutos rojos, entre otros.

Leer también: ¿Cuidando la línea? Estos son los chorizos que tienen más grasa según la Profeco

Este tipo de galletas son llamadas estilo Nueva York, que comparándolo con algo que las personas reconocen con más facilidad, son parecidas a las que venden en Costco, pero mucho más monchosas. Además, otra peculiaridad que tienen es que en esta empresa estadounidense, cambian de sabores cada semana, por lo que siempre hay algo nuevo para probar.

Por ejemplo, según la información que tienen en su página de internet, los seis sabores gourmet que manejan durante esta semana son: trozos de chocolate semidulce, pastel de chocolate alemán, helado de fresa, M&M’S, y helado de chispas de menta.

Foto: Captura de pantalla / Instagram @crumblcookies

Te puede interesar: De Chihuahua para el mundo: Juarense triunfa en Ámsterdam con su taquería y se vuelve viral (VIDEO)

Pese a que llevan ya un tiempo siendo muy populares en el país vecino, fue hasta este 2024 que se hicieron sumamente virales en TikTok, por lo que personas de todo México han hecho lo que está en sus posibilidades para comprarlas. Sin embargo, debido a que hay quienes no tienen visa para cruzar la frontera, optan por comprarlas a revendedores.

¿Cuánto cuestan las Crumbl Cookies y en cuánto las venden en Chihuahua?

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

De acuerdo a información que aparece en la página web de Crumbl Cookies, los paquetes de mini galletas, donde puedes elegir entre tres, seis o 12 que van desde los 7.99 dólares, hasta los 24.99 dólares, que convertido, serían entre 151 y 472 pesos mexicanos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

#review #cookies ♬ sonido original - Ailu Tokman | RECETAS FÁCILES @ailutokman PROBANDO LAS COOKIES MÁS VIRALES DE EEUU 🇺🇸: Crumbl Cookies 🍪 • Vinimos a Miami a pasar unos días y no podíamos dejar de probar estas cookies que venimos viendo hace bastante en las redes! Son las famosas @Crumbl Cookies 🍪 De más está decir que no hicimos ningún canje ni nada, solo queríamos ver si valían la pena o no! 😂 Nos salieron 24 dólares las 6, es decir 4 dólares cada una. Realmente son muy grandes. Queremos saber cuál les tentó más? Bancan nuestro top 3? 🙌🏼 • #crumblcookies

Por otra parte, si quieres comprar las galletas en tamaño normal, una pieza cuesta 4.49 dólares (84.87 pesos mexicanos), mientras que los paquetes de cuatro, seis y 12 productos de esta marca, rondan entre los 15.99 dólares (302.25 pesos mexicanos) y los 42.99 dólares (812.62 pesos mexicanos).

Doble Vía Desde duraznos hasta chiles: ¿cómo se elaboran las conservas caseras?

Como podrás haberte dado cuenta, los precios son bastante elevados para tratarse de galletas, sin embargo, quienes las han probado han asegurado que vale totalmente la pena. Pero los costos no se quedan ahí, si no que, si no puedes ir tú mismo por ellas, hay tiendas de productos extranjeros que pueden traerlas hasta Chihuahua por ti.

Pese a lo anterior, debido a que las galletas, de por sí ya son bastante costosas, sumando los precios por cruzarlas, además de las ganancias que debe tener el vendedor, el costo se eleva bastante, llegando hasta los 140 pesos por cada una, y puedes comprarlas por medio de redes sociales.