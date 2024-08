¿Demasiada azúcar? Este es el helado que no recomienda Profeco para los niños

Nada que iguale la carita de felicidad de un niño al morder una paleta o disfrutar de un cono de su nieve favorita, lo mismo es que sea tiempo de calor o que haga frío, para ellos disfrutar de este postre, -qué es de sus favoritos-, la temporada es lo de menos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Desde el siglo XIX que se realizó la primera máquina de helados en Estados Unidos pasando por la invención de los congeladores domésticos en el siglo XX se convirtieron en los consentidos en casi todo el mundo.

El mercado de este delicioso postre ha ido creciendo a pasos agigantados, de tal manera que ahora podemos encontrar para todos los gustos, colores y sabores. Su elaboración se ha ido adaptando a los tiempos, de modo que que hoy en día encuentras presentaciones especiales para aquellos niños que padecen alergias o bien, que tienen problemas con la intolerancia a la lactosa, de tal suerte que podemos disfrutar en las heladerías desde los tradicionales de crema hasta veganos y sin lactosa, sin pasar por alto los dietéticos.

Foto: Christian Baeza / El Sol de Parral

Sin embargo no todo lo rico es bueno y Profeco se dio a la tarea de analizar la calidad de los diferentes tipos de helado que están hechos con muchas grasas saturadas y azúcares, lo que dispara su índice glucémico, algunos con porciones altamente calóricas.

¿Qué contiene el helado?

El helado es una mezcla pasteurizada congelada de ingredientes como:

–Leche o derivados (sólidos, suero o lactosa)

–Azúcares añadidos: (sacarosa, glucosa y/o fructuosa

–Jugo de frutas

–Preparado de fruta

–Jarabe de fruta

–Grasa (crema, grasa de leche o grasa vegetal

–Aditivos: Emulsificantes, espesantes, saborizantes y / o colorantes

–Edulcorantes no calóricos (puede o no contenerlos

Imposible resistirse a una rica paleta de agua en esta temporada de calor Foto: Archivo / OEM

¿Qué contiene una paleta a base de agua?

–Azúcares añadidos (sacarosa, glucosa y/o fructuosa)

–Jugo de fruta

–Preparado de fruta

–Jarabe de fruta

–Agua

– Aditivos: (espesantes, saborizantes y/o colorantes

–Edulcorantes no calóricos (puede o no contenerlos)

Ya sea de agua o de crema, las paletas son de los postres consentidos por niños y adultos Foto: Archivo / OEM

Según Profeco, esta es la marca de helado que los niños no deben consumir

La Procuraduría Federal del Consumidor alertó sobre algunas marcas que no cumplen con la calidad sanitaria y podrían causar daño a la salud de los menores de edad. En mayo de este año analizaron 27 productos de diferentes marcas comerciales de helados y paletas, entre las que destacan Holanda, Nestlé, Santa Clara, Great Value y El Edén, entre otras, sin embargo, no todas se pueden recomendar para que las consuman los más pequeños del hogar.

Aquí te decimos cuáles son:

El primero en ser analizado fue el helado Holanda Cremissimo Zero Azúcar, mismo que prendió la alerta ya que contiene sorbitol y sucralosa, los cuales son edulcorantes no recomendables para niños. Sabemos que el sorbitol es un poliol (alcohol de azúcar) que además de otorgar dulzura, es un excelente agente humectante y texturizador, es aproximadamente un 60% tan dulce como la sacarosa y tiene un tercio menos de calorías, que si se consume en grandes cantidades puede tener efectos contraproducentes al causar flatulencias y dolor abdominal, incluso se puede convertir en un potente laxante que cause diarreas.

Por su parte, la sucralosa como tal se obtiene de un proceso que modifica la molécula del azúcar, obteniendo un edulcorante que conserva su sabor, pero sin sus calorías y que según estudios puede causar daños en el ADN, e incrementar el riesgo de cáncer y generar fugas en el revestimiento intestinal.

La dependencia explicó que esta recomendación tiene que ver con evitar conductas alimentarias asociadas al consumo de productos endulzados y prevenir los riesgos a la salud relacionados con el consumo de edulcorantes.

Advirtió también que los helados de la marca El Edén no están hechos con 100% leche de vaca como dicen, ya que contienen grasa vegetal, mientras que los productos de Ice Top no presentan la denominación correspondiente.

Las nieves artesanales han ganado terreno en el mercado de los helados Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

Doble Vía ¿Cuáles pastelerías son las más recomendadas en Parral según la gente?

¿Qué paletas no recomienda la Profeco?

Respectos a las paletas heladas, la Profeco indicó que según el mismo estudio, las elaboradas por la marca Amor Coketo, sabor Spicy Tamarindo sin azúcar, también contiene eritritol y fruta del monje, que es una planta con forma de calabaza nativa de China y Tailandia, para crear el extracto de esta fruta está impregnada de agua, luego el agua es filtrada y purificada para sacar la dulzura, los cuales son edulcorantes no aptos para que lo consuman niños.

¿Quieres una nieve rica y saludable para tus niños?

Aquí tienes una receta:

Ingredientes:

1 kg de mango

1 tz de agua purificada

purificada ¼ de tz de azúcar

2 ó 3 cucharadas de jugo de limón

1 pizca de sal

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¡Manos a la obra!

1.- Corta los mangos en cubos pequeños y guárdalos en una bolsa hermética de plástico y congela por seis horas

2.- En una cacerola, a fuego medio agrega el azúcar, el agua y revuelve hasta que se disuelva el azúcar

3.- Apaga el fuego cuando el agua haya dado un hervor. Deja enfriar y reserva

4.- Coloca el mango congelado en un procesador de alimentos o licuadora, añade el jugo de limón y la pizca de sal, el jarabe y muele.

5.- Vierte la mezcla en un molde y congela hasta que esté lista y et voilá!… A disfrutar!

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral