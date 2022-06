¿Cuál es la forma correcta de votar? El INE te dice como evitar que tu voto sea nulo

El próximo domingo 5 de junio los tamaulipecos y tamaulipecas elegimos al siguiente gobernador, pero te has preguntado ¿Cuál es la forma correcta de votar para evitar que tu sufragio sea nulo?.

Ante las coaliciones de partidos políticos para este proceso electoral, la ciudadanía podrá ejercer el sufragio de varias maneras para alguno de los tres candidatos que aspiran convertirse en el próximo jefe del poder ejecutivo estatal.

Una de las formas correctas al votar por una coalición | Captura video INETV

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el distrito 07, Francisco Muñiz Manzano señaló que "las votaciones pueden ser por cualquiera de los candidatos, es libre y secreto".

Detalló que podrá ser válido el voto si se marca en uno, dos o tres recuadros, siempre y cuando sean de la misma coalición.

"En el caso de la votación en específico, la ciudadanía puede votar si es una coalición por marcar todos los recuadros de los partidos que van en la coalición, sí contaría efectivamente para el candidato de la coalición", aseveró.

El voto es válido sí votas por una candidatura no registrada, el nombre se escribe hasta abajo en el espacio marcado | Captura video INETV

Agregó que "también puede marcar solo uno, dos o los tres e irían para ese candidato".

"Ya a la hora del cómputo de los votos, se va a determinar cuales corresponden a la coalición y cuáles corresponden a cada partido, esto es para el efecto del número de votantes de los partidos políticos", externó.

CÓMO SE INVALIDA UN VOTO

Muñíz Manzano expresó que el voto se invalida si la marcación supera el recuadro y abarca otro partido político que no va en coalición o si se tacha toda la boleta de manera intencional.

"Hay una serie de situaciones cuando no se marca específicamente un recuadro, es decir cuando se marcan dos, que son para candidatos distintos, eso es un voto inválido y cuando se marca toda la boleta", externó.

Marcar partido no coaligados invalida el voto en una boleta electoral | Captura video INETV

LEYENDAS EN LAS BOLETAS

"Dependiendo cual sea la leyenda, pero ahí también sería una determinación primero de la autoridad de la casilla y posteriormente de la autoridad distrital correspondientes, puede ser una leyenda que marque un solo recuadro y podría contemplarse como un voto válido, porque solo marca un recuadro, pero si esa leyenda independiente de lo que diga, marca dos o más recuadros que no van el coalición, eso es un voto inválido, se revisarán las condiciones del voto puede ser por la autoridad de la casilla o puede ser en un recuento posterior", aseveró el Vocal Ejecutivo del INE.

Muñíz Manzano, expresó que en el caso de que la ciudadanía quiera utilizar un determinado marcador está situación ya fue planteado en las últimas elecciones, si es obligatorio utilizar el que proporcione la autoridad electoral o se ocupe otro tipo de lapicero, pluma o marcador, evidentemente es válido y lo importante es que esté marcado correctamente.

Marcar la boleta con leyendas o dibujos invalida el voto | Captura video INETV

LA LEY NO CONTEMPLA PROHIBIR EL USO DEL CELULAR AL VOTAR

En cuanto al uso de celular al momento de ir a votar, el representante del INE en la zona sur de Tamaulipas dijo que no hay una reglamentación como tal que lo impida.

"No hay una prohibición expresa por la ley y no sabemos si en un momento dado el ciudadano a la hora de tener la boleta en frente le va a tomar una foto, no hay quien la vigile, recordemos que el voto es libre y secreto, nadie puede estar viendo por quien va votar el ciudadano, y no sabemos si le toma o no una foto” dijo.

Insistió en que no hay una ley en donde se diga que está prohibido acudir a las urnas con su celular, además que las personas que acudan si podrán usar su propia pluma.

Ahora sí, ya sabes cuál es la forma correcta de votar el próximo domingo 5 de junio y evitar que tu sufragio sea considerado por el INE como un voto nulo.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico