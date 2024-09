¿Has ido? El primer Six Flags estuvo en Texas y sigue abierto

Six Flags es una cadena de parques de atracciones que ha formado parte de la infancia de miles de personas que lo han visitado al rededor del mundo, pero, ¿conoces el origen de estos parques? Te contamos que, por más curioso que pudiera parecer, el fundador de Six Flags se inspiró en el Disneyland para su elaboración.

Ambas empresas ofrecen experiencias con temáticas inolvidables, pero sus orígenes y enfoques presentan algunas diferencias notables para hoy ser reconocidas individualmente por su identidad única.

¿Cuál es la historia de Six Flags?

El visionario detrás de Six Flags fue Angus G. Wyne, cuando vistó Disneyland en la década de los 50, regresando a Texas con una idea en mente; replicar el éxito de Disneylandia. De ese modo, en 1961, Six Flags Over Texas, en el condado de Tarrant, Texas, se hizo realidad.

Sin embargo, ¿por qué "seis banderas"? Este nombre hace referencia a las banderas que han ondeado sobre el estado a lo largo de su historia: España, Francia, México, República de Texas, Estados Unidos de América y los Estados Confederados de América.

Foto: Facebook @EliseoCarrillo

De ese modo, y aunque la temática en Disneyland está relacionada con los personajes de Disney, este parque de diversiones tiene la particularidad de que adopta muchas temáticas, como el Viejo Oeste, el terror, la aventura, la ciencia ficción, áreas diseñadas para los más pequeños y la emocionantes épocas históricas, como la Edad Media o la Antigua Roma.

Lo más emocionante de esto, es que el primer Six Flags que existió todavía se encuentra en funciones en Terrant, Texas, y lo puedes encontrar en Arlington, Texas, 76011, para que vayas y visites este parque que marcó la historia de esta cadena de parques de diversión que se ha extendido por todo el mundo.

¡Así es! Six Flags tiene una presencia significativa en Amércia del Norte, ya que sus parques se encuentran en Estados Unidos, Canadá y México, siendo en este último país, la primera ocasión en que un Six Flags se fundó fuera de Estados Unidos.

Foto: Facebook / Six Flags México

¿Cuáles son las atracciones de Six Flags?

Si no has ido, queremos que te dé curiosidad para que lo o incluyas en tu próximo viaje, ya que en estos parques hay muchas atracciones de todo tipo, como espectáculos en vivo y parques acuáticos, pero su atracción más popular es la de las montañas rusas, ya que hay de gran variedad de estilos, como la montaña rusa extrema, siendo esta de las que más adrenalina genera, ¡por si te gustan las emociones fuertes!

Sin embargo, no todos lo parques cuentan con las mismas atracciones, de modo que si te interesa conocer a detalle estos lugares, lo más recomendable es que vistes la página oficial www.sixflags.com/.

