Cuáles son las sanciones que pone EU si te descubre trabajando con Visa de turista

Las autoridades de Estados Unidos prohíben a los viajeros que ingresen al país con una Visa B1/B2, realizar cualquier tipo de labor remunerada durante su estancia.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Es por eso que debes planear muy bien tus motivos de visita a Estados Unidos y así no incurrir en acciones ilegales que te traigan algunas de las siguientes consecuencias.

Te puede interesar: ¿No tienes empleo y necesitas la Visa? Conoce quiénes pueden solicitarla

¿Cómo podrían descubrir que estoy trabajando en EU ilegalmente?

Los agentes de inmigración podrían acudir a tu centro laboral para realizar una auditoría de formularios I-9 o una redada. Un formulario I-9 sirve para verificar la identidad y autorización del empleo de las personas contratadas en algún centro de trabajo en Estados Unidos. Los empleadores estadounidenses deben presentar el formulario por cada trabajador que contraten, incluyendo ciudadanos y no ciudadanos.

El trabajador debe presentar a su jefe los documentos que comprueben su identidad y la autorización para trabajar. En caso de que los agentes acudan a realizar una auditoría, le entregarán al empleador un formulario llamado “Aviso de Inspección”. Durante su visita, los agentes podrían aprovechar para interrogar, arrestar o detener a los trabajadores.

Si los agentes deciden que no se cumplió con las reglas del formulario I-9, puede darle al empleador una orden para dejar de contratar a personas sin un permiso válido, además de multas y sanciones.

Doble Vía Visa de turismo: cuánto tiempo puedo quedarme en EE. UU.

Por otra parte, también podrían realizar una redada, que se produce cuando los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) acuden a un centro laboral para interrogar al personal y detener a quiénes podrían encontrarse trabajando ilegalmente en Estados Unidos.

Los agentes podrían presentarse sin avisar; en otras ocasiones preguntan al empresario; llevan una orden firmada por un juez, mienten para intentar entrar o incluso entran por la fuerza.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sanciones por trabajar en EU con visa de turista

Si un agente de inmigración descubre que estás trabajando en Estados Unidos. con una visa de turista, los castigos podrían ser los siguientes:

Cancelación de la visa

Pierdes estatus migratorio, por lo que podrían deportarte de manera inmediata

Si te quedas más de un día o unos días más, acumularás presencia ilegal, lo cual te complicará cualquier trámite migratorio en el futuro.

Si rebasas los 180 días de estadía en EE. UU. no podrás volver a entrar al país por tres años.

En caso de que pases un año en Estados Unidos el castigo será que no podrás entrar al país por 10 años.

Si en uno de tus viajes deseas cambiar tu propósito de visita, deberás presentar una solicitud USCIS antes de que caduque tu estadía en el país. En general, puedes solicitar tu cambio de estatus si fuiste admitido legalmente con una visa: si no has violado las condiciones de esta o no cometiste un crimen durante tu estancia en EE. UU.