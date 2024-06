¿Planeas un viaje a la Sierra Tarahumara? Conoce el clima que hay en verano en los principales poblados

Las temperaturas de Chihuahua suelen ser bastante extremas, tanto en invierno como en verano, sin embargo, hay un lugar en el estado donde el clima suele variar, el cual es la Sierra Tarahumara, pues debido a que está llena de bosques, suele ser un poco más fresca. Por lo que si quieres escapar del calorón en esta época del año, este sitio es una opción ideal para visitar.

Pese a que la Sierra Tarahumara abarca 18 municipios de Chihuahua, Guachochi, Batopilas y Bocoyna, son los tres que más visitantes reciben es esta área del estado, según la página de Gobierno del Estado, por lo que en caso de que quieras viajar a ellos, acá te decimos cuál es el clima que podrías encontrarte allá durante el verano y cuáles son las actividades que puedes realizar ahí.

¿Cuáles son los municipios más turísticos de la Sierra Tarahumara y qué clima hay en verano?

Guachochi

Como te mencionamos anteriormente, aunque en el estado han llegado a presentarse temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, en gran parte de la Sierra no es así, pues por ejemplo, tan sólo en los siguientes 15 días el termómetro rondará entre 11 y 28°C, además de que se prevén lluvias bastante fuertes, sobre todo el jueves 27 de junio, y el viernes 5 de julio.

Sin embargo, si viajarás al Pueblo Mágico de Guachochi posteriormente, debes saber que la temperatura promedio de este municipio en verano, es de entre 20 y 33 grados centígrados, además de que su media anual es de 28°C.

En tu visita a Guachochi no puedes perderte la oportunidad de visitar el Mirador de La Sinforosa, que es una hermosa barranca que te dejará maravillado con sus cañones y su flora y fauna únicas. Asimismo, puedes ir al Lago de las Garzas, donde conocerás y observarás más de cerca a la naturaleza de la región; aquí podrás realizar paseos en lancha, días de campo, y hasta pesca en algunas temporadas.

Igualmente, no te puedes ir sin visitar el parque ecoturístico Kokoyome, el cual te hará sentir como en un cuento de hadas, con su cascada y toda la naturaleza que lo rodea; lo mejor de todo es que puedes encontrar hospedaje en cabañas, restaurantes de comida local, entre otros atractivos.

Batopilas:

Desde el 2012, Batopilas fue nombrado como Pueblo Mágico de Chihuahua, y no es para menos, pues la belleza de sus calles te transportará directamente a una película antigua, pero eso no es todo, si no que aquí podrás encontrar un microclima subtropical, que permite que se puedan cosechar frutas como mango, plátano, piña, papaya, aguacates, entre otras.

Además, gracias a que se encuentra en una barranca rodeada de montañas, aquí hay un clima más húmedo y fresco que en otras partes de la zona. Tan sólo en los siguientes 15 días se prevén lluvias todo el tiempo, además de temperaturas que rondan entre 21 y 40 grados, sin embargo, recordemos que normalmente en esta época el termómetro ronda entre 27 y 37°C en promedio.

A poco más de 7 horas de distancia, en el municipio de Batopilas, además de poderte tomar fotos hermosas desde prácticamente cualquier punto, puedes dar un paseo por la Plaza Principal, donde te encontrarás con la Presidencia Municipal y dentro de ella el Museo Entrañas de Plata. Asimismo puedes visitar el templo de la Misión Santo Ángel Custodio, y la Iglesia de la Virgen del Carmen.

De igual forma, puedes dar un paseo por las orillas del río Batopilas y relajarte con la naturaleza, o bien, conocer un poco más del pasado de la región en la enorme Hacienda San Miguel, que fue hogar de un personaje muy importante en el municipio.

Bocoyna:

Si de municipios turísticos hablamos, Bocoyna le roba el puesto a varios, pues si gustas de visitar lugares llenos de naturaleza, este es un lugar increíble para hacerlo. Aquí se encuentra el Pueblo Mágico de Creel, que es uno de los más populares del estado, al cual puedes llegar fácilmente en casi cualquier transporte, sin embargo, es usual que los turistas que llegan este sitio, lo hagan a bordo del Tren Chepe.

Además, puedes visitar cualquier mirador para observar las hermosas Barrancas del Cobre o bien, visitar el parque de aventuras con el mismo nombre, donde encontrarás a la tirolesa más larga del mundo, e igualmente podrás escalar, jugar golfito y hasta subirte a un teleférico.

De igual forma, si tienes chance, no te olvides de visitar las imponentes formaciones rocosas del Valle de los Monjes y Valle de los Hongos. También puedes visitar la Cascada de Piedra Volada, San Juanito y hasta las aguas termales de Recowata.

El clima de Bocoyna es bastante agradable, pues en los siguientes 15 días, que por ciento estará siempre lloviendo, se pronostican temperaturas de entre 10 y 29 grados centígrados. Por otra parte, si tú viajarás a este municipio después de estas fechas, recuerda que en esta temporada el termómetro ronda los 19 y 32°C, con medias anuales de 26 grados.