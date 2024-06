¿Una copita... dos? Conoce el tour donde podrás visitar los bares más representativos de Parral

Parral, uno de los más recientes Pueblos Mágicos del estado de Chihuahua, abre sus puertas a una experiencia nocturna inolvidable gracias a Conectur Parral. La empresa privada ha organizado un tour que te llevará a descubrir los secretos mejor guardados de la vida nocturna de esta histórica ciudad.

En un recorrido por sus pintorescas calles y callejones, se da la oportunidad de realizar la visita a seis de sus más famosos y reconocidos bares, algunos de ellos, llenos de historia que han acompañado a la ciudad durante años y otros con la visión moderna de las nuevas generaciones. Y lo mejor es que es todo incluido, desde el transporte hasta la bebida en cada uno de los lugares.

¿Cuándo se realizará este tour?

Si eres turista y tu intención es conocer la cara nocturna de este Pueblo Mágico, es importante que conozcas cuándo estará disponible este tour, ya que al ser organizado por una empresa privada, se cuentan con fechas establecidas y un cupo limitado de personas, las cuales podrán vivir esta experiencia única.

Conectur Parral ha establecido solamente tres fechas disponibles para realizar este tour nocturno por las calles de Parral. Las fechas programadas son para el 15 de junio, 6 de julio y 27 de julio, prometiendo una aventura llena de sabor, música y diversión.

¿Cuáles bares se visitarán?

Debes tomar en cuenta el tiempo del recorrido, pues durante este podrás conocer las instalaciones, las temáticas, su música, el ambiente y sobre todo lo más importante, las bebidas que caracterizan a cada uno de los bares y la razón por la cual son parte de este tour que tomará aproximadamente seis horas.

Los Remedios

Ubicado en el Paseo Gómez Morín, este lugar alberga un sinfín de historia mexicana, cuenta con una excelente decoración que será casi imposible reconocer todos los detalles. Con temática norteña y regional mexicano, este restaurant-bar te cautivará no solo por la belleza de sus instalaciones, si no también por su agradable luz cálida y sus bebidas espectaculares.

Mundos Bar

"Si no conoces Mundos Bar, no conoces Parral", esto no es un simple eslogan, es una completa realidad. Este lugar ha sido testigo de grandiosas anécdotas, las cuales han quedado plasmadas en cada una de sus paredes. Aquí, los visitantes que arriban pueden dejar algún objeto significativo con la seguridad de que permanecerá en el lugar y cientos de personas se preguntarán qué hace ahí. Miles de objetos adornan sus muros, siendo la prueba de que en este lugar amigos y familias han pasado grandes momentos.

Foto: Facebook / @Mundos Bar

La Cantina del Señor Arias

Ubicada detrás de la Catedral de Guadalupe, esta cantina que pudiera pasar inadvertida, almacena gran cantidad de historias, reuniones y momentos amistosos. Justo en el corazón de la ciudad, la Cantina del Señor Arias promete sumergirte en un espacio como esos de antes, donde tomarte una buena cerveza era sinónimo de tener un grandioso día.

Caracal

Siendo uno de los más novedosos lugares, el Caracal te presenta una opción de bebidas y comida especialidad. Ubicado en el boulevard Antonio Ortiz Mena, este increíble lugar te fascinará con sus instalaciones modernas y sus bebidas aesthetic, además de deliciosas. En gran parte, la vista que tiene al centro de la ciudad y la Mina La Prieta te va a encantar.

Cielito Lindo

Ubicado en la avenida Independencia, este amplio lugar con varios espacios tanto compartidos como privados, te ofrece un tiempo grandioso con amigos y familia. Excelente para una michelada o una bebida preparada, Cielito Lindo cuenta con una increíble decoración basada en la cultura mexicana.

DC Bar

Siendo también uno de los lugares más novedosos de la ciudad, este bar con temática de los super héroes de DC promete ser un espacio para disfrutar de la música y eventos deportivos importantes. Ubicado en el segundo piso de la Plaza Doroteo, el bar brinda un espacio privado y adaptado para vivir la noche con sus luces led y agradable ambiente.

Foto: Cortesía | Nestor Palacios

Detalles del Tour:

Pero eso no es todo. El recorrido se realiza a bordo del emblemático Tranvilla, añadiendo un toque único y pintoresco a la noche. Durante el tour, podrás degustar una bebida especial en cada lugar visitado, además de disfrutar de shots y cervezas a lo largo del recorrido, todo por un precio de $650 por persona.

Fecha : 15 de junio, 6 de julio, 27 de julio

: 15 de junio, 6 de julio, 27 de julio Horario : De 6:00 p.m a 12 a.m.

: De 6:00 p.m a 12 a.m. Precio : $650 por persona

: $650 por persona Incluye: Un emocionante tour a bordo del Tranvilla, bebidas especiales, shots y cervezas.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

No dejes pasar esta oportunidad única de explorar los rincones más vibrantes de Parral mientras disfrutas de una noche de copas y buena compañía.