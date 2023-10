¿Cuáles son los mejores montados de Chihuahua? La recomendación de la gente

Una de las comidas típicas del estado de Chihuahua son sin duda los montados, donde se juntan los mejores ingredientes de la cocina norteña; carne, tortilla de harina, queso asadero o menonita.

Pero ¿Cuáles son los mejores montados de Chihuahua? Estos son los mejores de Capital, según respuestas más repetidas de los lectores de esta casa editora, para que no te quedes con las ganas de probarlos.

Doble Vía ¿Cuáles son las mejores pizzas de Chihuahua? Los clientes dan sus recomendaciones

“La Junta”

Entre los más famosos, siempre sale los Tacos y Montados “La Junta”, estos se han convertido en un punto de referencia para los visitantes y locales de la ciudad, pues “No has visitado Chihuahua sí no has ido a La Junta”.

Los mismos llevan el nombre de la calle donde se abrió el primer local hace quizás décadas, lo que empezó con un puesto callejero es ahora un restaurante en toda forma, ubicado en la avenida La Junta a la altura de la colonia Industrial.

Con gran éxito el restaurante se ha expandido y ahora cuenta con seis sucursales, además de la menciona anteriormente esta la nueva de Fashion Mall, la que se encuentra en el Periférico de la Juventud #10501-A; otra en Monte Albán #4910, Col. Quintas Carolinas; la de Américas #110, Col. San Felipe 5ta Etapa y en la Prolongación Teófilo Borunda B #11810-4 - Plaza Andares.

Escuadrón Montados y Burritos

Te puede interesar: Especial para paladares de Chihuahua: ¿cuáles son las peores marcas de tortillas de harina?

Otro local que se ha vuelto parte de la tradición chihuahuense en especial para los estudiantes, aunque de este son un poco más sonados los burritos, los montados tienen la calidad que caracteriza a la comida norteña.

Al igual de “La Junta” han logrado hacer crecer su negoció y cuentan con cinco sucursales en la ciudad, la original del Centro en la calle Xicoténcatl #2603; la Urbano, en Paseo de las Facultades #1205, Fracc. Quintas Sebastian; la de Arboledas, en la Francisco Villa #4903; la del Reliz, en la Teófilo Borunda 10801 Local 3, Ejido Labor de Terrazas; la de Vialidad Ch-p, en Plaza Dorada, sobre la Av. Ch-p muy cerca de Av. Nueva España.

Los Champion

Establecido desde 1990 el puesto mantiene su color y sabor originales, los clientes califican su servicio y su sazón de forma favorable, se ubican en avenida Zaragoza esquina con Gracia Salinas, colonia Granjas.

Es un puesto azul que mantiene lo bueno de su experiencia pero ha sabido diversificarse por lo que también tienen servicio a domicilio.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Montados de Villa

Con una clara inspiración en el general Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, se llaman "Los mejores montados de toda la ciudad de Chihuahua" y los puedes encontrar en la Rio de Janeiro 700, Col. Panamericana.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Entre sus platillos se encuentran montados de bistec, arrachera y sirloin que puedes acompañar con una quesicarne o una papa asada.