Los países con el peor balance entre el trabajo y la vida personal, México está en la lista

Encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida diaria es un desafío que afrontan miles de personas en todo el mundo, ya que los principales afectados en todo esto, son las familias de todos los trabajadores.

Ante esto, en un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dio a conocer que México es el que tiene el peor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Importancia del balance en vida laboral y personal

De acuerdo al informe emitido por la OCDE denominado “Índice para una Vida Mejor”, se informó que la capacidad de combatir con éxito el trabajo, los compromisos familiares y la vida personal es importante para el bienestar de todos los miembros de una familia.

Entre los países de la OCDE, México es el que tiene peor equilibrio entre la vida laboral y personal.



Mientras se normalice la "disponibilidad" como aptitud laboral, mientras no exista un sistema de cuidados, mientras los centros de trabajo no respeten los horarios... pic.twitter.com/If6cfPEsPM — Ale Padilla (@alepadilla_p) May 2, 2022

Además, se contempla que los gobiernos pueden ayudar a resolver este asunto al estimular prácticas laborales solidarias y flexibles, que faciliten a los padres de familia el logro de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Trabajar con un horario largo de trabajo daña la relación laboral-personal

Un aspecto importante del equilibrio laboral-personal es el número de horas que una persona trabaja.

La evidencia sugiere que un horario de trabajo largo puede resultar perjudicial para la salud personal, poner en riesgo la seguridad y aumentar el estrés.

México ha cumplido metas clave de los #ODS para garantizar un nivel de vida digno, pero requiere más esfuerzos para garantizar una educación de calidad y la igualdad de oportunidades.

Lea 🆕 informe #OCDE sobre qué tan lejos está 🇲🇽

de la #Agenda2030 👉https://t.co/Iy1eK2u5NZ pic.twitter.com/CKW5EqCCBN — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) April 28, 2022

México el país con peor balance entre el trabajo y la vida personal

En el informe de la OCDE, resalta que en los países registrados en su plataforma, el 10% de los empleados trabaja 50 horas o más a la semana en un trabajo remunerado.

México es el país con el porcentaje más alto de personas que trabajan de una manera remunerada muchas horas, con 27%, seguido por Turquía con cerca de 25% y Colombia con casi 24% de sus empleados.

La cantidad y la calidad del tiempo libre son fundamentales para el bienestar general de las personas y pueden generar beneficios adicionales para la salud física y mental.

En México los empleados de tiempo completo dedican de media menos horas de su día al cuidado personal (comer, dormir, etc.) y al ocio (vida social con amigos y familiares, pasatiempos, juegos, uso del ordenador y la televisión, etc.), que el promedio de la OCDE de 15 horas.