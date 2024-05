¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

Ante la proximidad del Día Internacional del Donante de Sangre, que se conmemora el próximo 14 de junio, fecha en la que normalmente se llevan a cabo campañas para recolectar sangre o sus componentes sanguíneos con fines terapéuticos, si te interesa proporcionar de manera gratuita y voluntaria tu sangre para salvar vidas, aquí te decimos los requisitos, pero también los motivos de rechazo de donantes.

Es importante saber que los Bancos de Sangre utilizan criterios para la selección de donantes de sangre y/o plaquetas en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

Por lo anterior, las personas interesadas en donar sangre de manera voluntaria y altruista deben cumplir con ciertos requisitos para garantizar que sea de la calidad que exige la legislación aplicable vigente, la cual también establece motivos de rechazo de donantes.

Para donar sangre no hay que esperar que sea precisamente en la conmemoración del Día Internacional del Donante de Sangre, ya que es algo fundamental porque regularmente siempre existen personas que necesitan transfusiones sanguíneas por diferentes motivos, ya sea por una cirugía de pacientes, después de sufrir algún accidente, así como para quienes padecen alguna enfermedad que requiere del plasma.

La sangre es un tejido compuesto por glóbulos rojos, plaquetas y otros elementos necesarios para la vida, por lo que al donar sangre y donar plasma de manera voluntaria y altruista es importante para salvar vidas, ya que por cada donador se pueden salvar hasta siete vidas.

Los Bancos de Sangre son los únicos establecimientos autorizados para recolectar sangre o sus componentes con fines terapéuticos, esto debido al riesgo de transmisiones de enfermedades infecciosas en México y es por eso que está legislado en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-SSA1-2012.

Requisitos para ser donador de sangre

Las personas interesadas en ser donadoras de vida deben ser mayores de 18 años y menores de 65 años, pesar más de 50 kilos, contar con un ayuno de 4 horas, no presentar una enfermedad activa el día de la donación y/o estar tomando antibióticos siete días antes de donar, haber dormido más de seis horas, así como presentar una identificación oficial.

Además, no haber sido vacunado en los últimos 30 días, no haber consumido bebidas alcohólicas en tres días, no haber consumido drogas en las últimas dos semanas, no haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses; los tatuajes, perforaciones y tratamiento con acupuntura deberán tener más de un año; los aretes en mucosas como nariz, boca o genitales, deberán ser retirados tres días antes de donar; llevar una vida sexual sana, y finalmente presentarse aseados con ropa cómoda.

En el caso de las mujeres, no estar embarazada, no haber tenido parto o cesárea en los últimos seis meses, no encontrarse lactando, no estar en tratamiento de reproducción asistida para lograr embarazo en el último año.

Cuándo un donante es rechazado

También existen motivos de rechazo de donantes y entre ellos se encuentran el haber padecido hepatitis después de los diez años de edad, estar infectado de VIH, presentar hipertensión arterial descontrolada, presentar temperatura mayor a 38 grados centígrados, contar con antecedentes o uso de drogas intravenosas y/o aplicación nasal.

Además, haber recibido trasplante, personas diabéticas que utilizan insulina, personas que requieren transfusiones, tener antecedente o padecer cualquier tipo de cáncer, cateterismo o endoscopía en el último año, presentar en el momento de la donación erupción cutánea o padecer asma, antecedentes de padecer enfermedades neurológicas como epilepsia, esclerosis múltiple y evento cerebrovascular entre otras, así como ingerir alimentos que comprometan la seguridad de la sangre a donar.

En las mujeres será motivo de rechazo el presentar síntomas asociados a cursar periodo menstrual.

Estos motivos de rechazo para la donación, en algunos casos pueden ser temporales, por un tiempo indefinido y otros más permanentes.

Es de resaltar que previo a la donación en el Banco de Sangre se realizan exámenes exhaustivos sin costo para saber si el donador es apto para realizar el proceso, esto para garantizar que la sangre sea de calidad, con todo y que la persona cumpla con los requisitos y los motivos de rechazo previamente mencionados, ya que los análisis podrían arrojar infecciones de VIH, hepatitis, sífilis o brucelosis, entre otras.

Banco de Sangre en Parral

En Parral el Banco de Sangre se encuentra ubicado dentro del Hospital General y desde ahí se abastece al ya mencionado nosocomio, así al ISSSTE, Hospital de Jesús, al de Ginecobstetricia, al IMSS y al Hospital General de Guadalupe y Calvo, entre otros.

Para las personas que desean donar sangre, el banco ofrece el servicio de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de las 15:00 a las 17:00 horas, por lo que al hacerlo estarán ayudando a salvar una vida con un poco de tu sangre, ya que constantemente hay alguien que necesita una transfusión urgente.

El proceso de donación de plaquetas tarda aproximadamente 120 minutos, mientras que la de glóbulos robos 30 minutos, los cuales son totalmente seguros al utilizar equipo nuevo y estéril, incluyendo la aguja, mismo que se usa una sola vez y después se destruye.

El donar sangre una vez al año ayuda a salvar vidas y la cantidad que se extrae durante el proceso es de 450 milímetros, a través de una punción en la vena del pliegue del brazo, que corresponde al 10 por ciento del total del volumen sanguíneo, de una persona adulta que tiene aproximadamente de entre 4 a 6 litros de sangre.

Durante el proceso de donación de sangre, plaquetas o glóbulos rojos, la persona puede llegar a presentar mareo, nausea, sensación de frío, hormigueo en los labios y nariz, pero la recuperación es paulatina sin afectar las actividades de la vida diaria del donante, ya que además no aumenta de peso, así como tampoco el donar produce anemia.

Existen recomendaciones para después de la donación y entre ellas resaltan permanecer en la sala del Banco de Sangre al menos 30 minutos y notificar si se tiene alguna molestia; así como guardar reposo en las próximas dos horas, ingerir un desayuno completo, y continuar con la vida diaria, además consumir abundantes líquidos en las próximas 48 horas.

Evitar subir o bajar escaleras, así como inclinarse de manera brusca; no fumar ni tomar bebidas alcohólicas en 24 horas; no exponerse directamente al sol y de presentar molestias, fiebre o signos de infección durante las siguientes 24 ó 48 horas, notificar al Banco de Sangre.

La donación remunerada está prohibida en México, por lo que los donadores la proporcionan gratuita y voluntariamente, para regalar vida.

