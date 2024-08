¡Las vacaciones no fueron suficientes! ¿Cuándo será el primer puente del nuevo ciclo escolar?

Se acerca el fin de las vacaciones escolares para con ello dar inicio al nuevo ciclo escolar 2024-2025, este lunes 26 de agosto en el sistema básico de educación y con ello las “carreras” que tienen que hacer los paterfamilias para completar la lista de los útiles escolares, inscripciones y demás necesidades que requieren los estudiantes.

Sin embargo, para algunas familias quizá no haya sido suficiente, de acuerdo a la economía de cada caso en los particular o también no hayan descansado lo suficiente como para recargar las pilas y poder dar inicio a las actividades escolares, tanto en el sistema básico como en el medio superior y superior, destacando que los maestros inician sus actividades tiempo antes para preparar sus proyectos de cara a la apertura del nuevo año escolar.

Te puede interesar: ¿Estás listo? Regreso a clases para alumnos de nuevo ingreso del COBACh es el 22 de agosto

El primer "puente" escolar

Así, de acuerdo al calendario escolar preparado para el ciclo 2024-2025, el primer "puente" que se avecina para deleite del alumnado, contemplado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), es el lunes 16 de septiembre. Por lo que se dará paso al denominado “fin de semana largo” juntando los días 14, 15 y 16 de septiembre del año en curso.

Al respecto, el 16 de septiembre se conmemora un aniversario más del inicio de la Independencia de México, razón por la que ese día es considerado como feriado para los trabajadores de la educación y en sí para un gran sector de la clase trabajadora en el país.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Lo anterior quiere decir que la comunidad educativa del sistema básico en la República Mexicana tendrá tres días libres como asueto y deberán presentarse para la reanudación de todas las actividades el martes 17 de septiembre, de acuerdo a lo estipulado.

En este contexto, otra suspensión de actividades que se avecina es el último viernes del mes de septiembre; es decir, el día 27. La suspensión de clases en esta ocasión es porque se llevará a cabo la primera junta del Consejo Técnico Escolar (CTE) como es de costumbre los últimos viernes de cada mes en el año.

¿Qué se puede hacer en Parral durante las vacaciones?

Y como una opción de lo que se puede hacer en lo que resta de días de vacaciones, aún hay oportunidad de conocer los lugares más emblemáticos para el turismo en lo que corresponde a la región sur del estado de Chihuahua y concretamente Parral.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Para ello, desde inicios de este año las autoridades correspondientes se han encargado de mejorar la infraestructura carretera, rutas turísticas y difusión en cada municipio.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En el caso de Parral, como Pueblo Mágico recientemente nombrado junto con Guachochi, tiene un sinfín de actividades tanto culturales como de esparcimiento, las cuales se distribuyen todo el año en fechas emblemáticas e importantes en la historia local.

Delicias Comerciantes de Delicias prevén repunte del 200% de ventas por regreso a clases

Si aún quedan energías y recursos para pasear en estos últimos días de vacaciones que le restan a las familias, Parral tiene un gran abanico de opciones para visitar y tomar en cuenta. Desde recorrer la ciudad, sus museos, plazas públicas, lugares históricos más emblemáticos, sin dejar pasar las exposiciones culturales en sus diferentes representaciones y expresiones.

De esta manera, el sector educativo y los paterfamilias se aprestan para dar por concluido el periodo vacacional para dar inicio al nuevo ciclo escolar en los diferentes niveles del sistema básico de educación, además de los jóvenes en el nivel medio superior y superior.

Publicada originalmente en El Sol de Parral