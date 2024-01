¿Cuánto cuestan los boletos de autobús a Chihuahua y Ciudad Juárez saliendo de Parral?

En la actualidad, el uso de líneas de autobuses se ha vuelto esencial para muchas personas que necesitan trasladarse por diversas razones. Ya sea por motivos de vacaciones, trámites fuera de la ciudad, visitas familiares, estudios o trabajo, Para muchos se ha vuelto indispensable conocer los costos y horarios de las líneas de autobuses para planificar adecuadamente sus actividades.

¿Cuáles son las rutas con mayor demanda?

En la ciudad de Parral, los destinos más comunes para viajar suelen ser Chihuahua y Ciudad Juárez., tomando en cuenta esto, aqui te presentamos un pequeño recopilado de datos que te van a ser de mucha utilidad, consiste en los distintos horarios, y precios de las rutas a estos dos destinos en las distintas líneas de autobuses que prestan servicio en Parral.

Autotransportes Rápidos Delicias

Una opción para viajar a Chihuahua es Autotransportes Rápidos Delicias, que ofrece salidas los siete días de la semana. Los horarios de saluda son los siguientes:

Corrida Parral - Chihuahua

4:30 A.M. de lunes a viernes

7:00 A.M. de lunes a domingo

1:00 P.M. de lunes a domingo

5:40 P.M. de lunes a domingo

7:30 A.M. de lunes a domingo

12:00 P.M. de lunes a domingo

3:00 P.M. de lunes a viernes

5:30 P.M. de lunes a domingo

El costo normal del boleto es de $396, pero actualmente hay una promoción de $255 al comprar en taquilla. Además, existen descuentos para personas de la tercera edad ($198) y estudiantes con credencial vigente ($257). Los niños de 4 a 11 años pagan medio boleto, aunque esta línea de autobuses no cuenta con salidas a Ciudd Juárez, sí puedes trasbordar en Chihuahua capital a otra línea para llegar a tu destino en la fronteriza ciudad.

Transportes Chihuahuenses

Otra opción desde Parral es Autotransportes Chihuahuenses, que tiene salidas tanto a Chihuahua como a Ciudad Juárez. Los horarios diarios son variados, con costos de $497 a Chihuahua y $1,265 a Ciudad Juárez. Hay descuentos del 50% para adultos mayores con credencial Inapam.

Las corridas son de manera diaria en los siguientes horarios: 2:30 a.m.; 8:50 a.m.; 9:00 a.m. y 8:30m p.m. con un costo de 497 pesos a la ciudad de Chihuahua y mil 265 pesos a Ciudad Juárez. Al no ser temporada vacacional no aplican descuentos para estudiantes pero para adultos mayores sí, con 50% de descuento, cabe aclarar que se debe acudir con la credencial de Inapam en mano, mientras que los niños de 4 a 11 años pagan medio boleto también.

Transportes Chihuahuenses ofrece salidas en una línea adicional llamada Valle del Guadiana con los siguientes horarios según el portal de internet, 3:15 a.m.; 5:00 a.m.; 8:40 p.m.; 11:10 p.m. con un costo de 407 pesos; con los mismos horarios para Ciudad Juárez y costo de 875 pesos por adulto sin que se especifique los precios con descuento para estudiantes, adultos mayores y niños menores de 12 años, cabe mencionar que aunque se anuncian los horarios de salida, no es posible adquirir los boletos en línea, sino que es necesario acudir a taquilla para adquirirlos en el caso de Valle del Guadiana.



Ómnibus de México

La última opción es Ómnibus de México, que ofrece salidas a Chihuahua y Ciudad Juárez con horarios de salida 7:00 a.m. 7:30 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m.; 1:00 p.m., 3:00 p.m., 10:00 p.m., y 11:00 P.M., con precio de 496 pesos comprando el boleto en la taquilla y la opción de adquirirlo en línea. Sí aplican descuentos a estudiantes únicamente a Chihuahua, mientras que el descuento para adultos mayores se mantiene vigente, cabe aclarar que para solicitar los descuentos respectivos se debe acudir con la credencial de estudiante o Inapam en mano, mientras que los niños de 4 a 11 años pagan medio boleto también.

Salida Parral - Ciudad Juárez

Horarios de salida. 7:30 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m.; 1:00 p.m., 3:00 p.m., 10:00 p.m., y 11:00 P.M., con precio de mil 267 pesos comprando el boleto en la taquilla y la opción de adquirirlo en línea. No aplican descuentos a estudiantes por no ser temporada vacacional, sólo para adultos mayores sí, presentando su credencial Inapam, mientras que los niños de 4 a 11 años pagan medio boleto.Hay descuentos para estudiantes a Chihuahua y adultos mayores, con la presentación de la credencial correspondiente. Los niños de 4 a 11 años también pagan medio boleto. La opción de adquirir boletos en línea está disponible.

Es importante destacar que, al momento de planificar tu viaje desde Parral a Chihuahua o Ciudad Juárez, es recomendable verificar la disponibilidad de asientos y horarios actualizados, ya que estos pueden estar sujetos a cambios. Además, algunas líneas ofrecen la posibilidad de adquirir los boletos en línea, brindando mayor comodidad a los pasajeros. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que las promociones y descuentos suelen aplicarse únicamente en taquilla, por lo que es aconsejable informarse detalladamente sobre las condiciones de cada oferta antes de realizar la compra.

En cuanto a la duración del viaje, es fundamental tener en cuenta que los tiempos de trayecto pueden variar según el tráfico y las condiciones climáticas. Generalmente, el viaje desde Parral hasta Chihuahua o Ciudad Juárez suele tener una duración estimada, por lo que se recomienda planificar con suficiente margen de tiempo, especialmente si se tienen compromisos o actividades programadas al llegar a destino. Además, algunas líneas de autobuses ofrecen servicios adicionales, como conexión a internet y comodidades a bordo, lo que puede influir en la elección de la línea según tus preferencias y necesidades durante el viaje.

Esperamos que al brindarte esta información detallada sobre los horarios, costos y condiciones de las diferentes líneas de autobuses puedas planear mejor tus actividades y recordarte que al viajar en autobús cuentas con la protección de seguro viajero que te brinda respaldo en caso de algún accidente.

Tomarse el tiempo necesario para revisar las opciones disponibles te permitirá seleccionar la alternativa que mejor se adapte a tus necesidades, garantizando así una experiencia de viaje placentera y sin contratiempos. ¡Que tengas un excelente viaje!

