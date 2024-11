¡Espera antes de manejar! ¿Cuánto tiempo hay que calentar el motor de tu auto en invierno?

Las bajas temperaturas ya nos sorprendieron en el estado de Chihuahua y calentar tu auto antes de iniciar un viaje es recomendado, ya que desde que existen los primeros vehículos motorizados esta practica es utilizada con la finalidad de lubricar bien las piezas y no forzar sus mecanismos, evitando así precisamente el desgaste de las piezas del motor.

Sin duda durante el invierno, que para el norte de México se contempla entre los meses de noviembre a febrero, aunque oficialmente la temporada de frentes fríos y sistemas invernales se presentan generalmente desde septiembre y culminan en el mes de mayo, es imprescindible calentar el auto para que así el mecanismo del motor alcance la temperatura adecuada y necesaria para realizar su trabajo con mayor eficiencia.

Te puede interesar: ¡Saca las chamarras! Llegada de Frente Frío 9 traerá temperaturas mínimas a Chihuahua

En la actualidad existen opiniones encontradas en cuanto a que si es recomendable o no calentar el auto, esto porque algunos expertos consideran que si es necesario, sobre todo con aquellos autos de modelos atrasados, ya que se menciona que si el automotor es más reciente y fabricado del año 2000 en adelante, no es necesario calentar el auto para que entre en la temperatura, pero de cualquier manera en temporada de invierno se debe calentar aunque sea por un menor tiempo para que el motor no se vea afectado, puesto que con esto existe la posibilidad de alargar la vida útil del motor.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Desde su fabricación los autos deben estar preparados para sobrevivir bajo periodos prolongados de temperaturas frías, por lo que requieren de un periodo de tiempo de calentamiento antes de emprender un viaje y no forzar sus mecanismos evitando el desgaste de piezas que son fundamentales en los motores.

¿Cuánto tiempo hay que calentar el motor de tu auto en invierno?

Como ya se explicó, la tecnología a creado autos nuevos mucho más sofisticados y arrancan sin problema durante invierno, pero es conveniente prevenir cualquier falla o desgaste innecesario, por lo que se recomienda calentarlo por lo menos de dos a cinco minutos antes de empezar a conducir o emprender el viaje.

Para los autos de modelos atrasados o con más años, el tiempo de calentamiento lógicamente es un poco mayor y debe ser entre cinco y diez minutos, en el entendido de que sólo de esta manera se protegerá el motor, al poner todos sus elementos como líquidos, combustible, cables y mangueras a la temperatura adecuada para permitir un viaje seguro y sin problemas.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Por seguridad es recomendable que antes de salir de viaje, te puedas dar un tiempo y tomar unos minutos previos para llevar a cabo el calentamiento de auto, ya que esto lejos de retrasar el viaje, te permitirá hacerlo más seguro.

En temporada de frío, el aceite del motor es un elemento vital y que por las bajas temperaturas tiende a volverse más viscoso, lo que degrada sus propiedades de lubricación en todas las piezas donde se ocupa, por lo que es fundamental que el motor funcione con la temperatura correcta y si se calienta unos minutos antes de arrancar, el aceite alcanzará una temperatura ideal, evitando el desgaste del motor y el de sus piezas.

Durante el invierno, si conduces tu auto sin calentarlo previamente, el desgaste, principalmente en los pistones y las demás piezas que no son lubricadas correctamente sufrirán un desgaste excesivo, por el esfuerzo que realiza el motor. El calentar el auto adecuadamente, a un largo plazo o corto plazo, te ahorrará dinero en posibles reparaciones que al final son bastante costosas.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

También, el frío puede volver quebradizas las mangueras y conectores fabricados con plástico o caucho, por lo que es fundamental darles un tiempo para que alcancen la temperatura adecuada antes de iniciar el viaje.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

La gasolina como un elemento indispensable para poner en marchar el motor, durante la temporada de invierno no se evapora con la misma facilidad y no ingresa de la forma ideal a los cilindros, por lo que al calentar el auto durante el tiempo recomendado hace posible que la combustión sea más eficiente y la gasolina se vaporizará adecuadamente, lo que permitirá el mejor funcionamiento del motor.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La calefacción también juega un importante papel, ya que esperar unos minutos a que el auto se caliente permite que el sistema de calefacción descongele el parabrisas y por tal motivo no será necesario raspar los cristales por fuera para obtener una amplia visibilidad al momento de conducir.

Doble Vía ¡Se acerca el invierno! Cómo proteger las tuberías de agua para que no se revienten con el frío

Es importante saber que un motor funcionando a la temperatura adecuada siempre contaminará menos que un motor que se pone en marcha frío.

Finalmente, es recomendable, en el caso que no quieras o no puedas calentar tu auto, evitar exigirle al motor aceleraciones agresivas o bien subir pendientes, puesto que esto lo someterá a cargas de trabajo mayor y estará expuesto a un desgaste excesivo por el esfuerzo que realiza al no estar en una temperatura adecuada ocasionando repercusiones en la forma de trabajar del propulsor.

Publicada originalmente en El Sol de Parral