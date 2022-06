¿Cuánto tiempo tengo que ahorrar para comprar mi casa? Mexicanos buscan comprar 100 veces el valor de su salario

Podríamos arriesgarnos a decir que el poder adquirir una vivienda propia es un sueño de la mayoría de las personas, y es que es obvio que el tener un patrimonio asegurado, donde puedas vivir sin preocupaciones, te da una paz y una tranquilidad inigualable, sin embargo, cumplir este sueño en México es cada vez más difícil.

Durante el primer trimestre del año en curso (2022) se registró un pico en cuanto a intenciones de solicitud de vivienda pues en la Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda del Infonavit, el índice de intención de crédito a la vivienda alcanzó los 39.2 puntos.

Pese a ello, los obstáculos para poder comprar una vivienda en el país cada vez se hacen más grandes, pues debido a la inflación, los precios de todo incrementaron significativamente, mientras que los sueldos no, esto hace que quienes quieren cumplir el sueño de tener una casa, no tengan muchas posibilidades de ahorrar lo suficiente, además de que las viviendas también aumentan su valor.

¿Cuál es el salario promedio en México?

Lamentablemente en México, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el salario promedio es de $12,931 pesos al mes, sin embargo, en áreas como finanzas, salud o ciencias políticas, el sueldo puede llegar en promedio a los $23, 985 mil pesos.

Sin embargo, no todos viven esa realidad, hay muchas personas que ganan solamente el salario mínimo, o que a pesar de tener una carrera universitaria, las empresas no pagan justamente, además, hay muchas otras personas que no cuentan con ingresos fijos; todo esto dificulta el poder obtener casa propia en pocos años.

Incrementa la inflación, incrementa el precio de las viviendas

En los primeros tres meses del 2022, la inflación del país se posicionó en 7.45% y con ello, el costo de la vivienda también aumentó un 7.7%, según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

En los últimos años el precio de las viviendas ha aumentado y eso provoca que el sueño de tener casa propia se vea muy lejano/Foto: Pexels

De acuerdo a datos de la startup Perfilan, los jóvenes buscan propiedades que cuestan 100 veces más a sus ingresos mensuales, es decir, en promedio buscan viviendas que cuestan entre 1 millón y 2 millones de pesos. El precio de las casas o departamentos puede variar dependiendo del estado o ciudad donde quieras establecerte.

Aunque este sigue siendo el valor que más domina, en los últimos meses también se ha notado un incremento en el interés por buscar casas o departamentos que cuesten menos de 1 millón de pesos. Además, también el favoritismo por el crédito hipotecario que ofrecen los bancos cayó, y los créditos de Infonavit continúan a la cabeza, mostrándose como los favoritos de los mexicanos para conseguir vivienda.

¿Cuánto tiempo tengo que ahorrar para poder tener mi casa?

Según expertos, lo ideal para poder empezar a ahorrar para tu casa es guardar el 30% de tu sueldo para ese fondo, ahora, imaginemos que ganas el salario promedio en México que es de $12,931 pesos al mes y quieres comprar una casa de 1 millón de pesos.

Para empezar a ahorrar para tu casa, lo ideal es empezar a ahorrar el 30% de tu salario/Foto: Pixabay

A los 12,931 pesos resta el 30 por ciento, en total quedarían 3,879.30 pesos que serían tu ahorro mensual para comprar tu casa. Ahora, multiplica el resultado por 12, que son los meses que tiene el año, el resultado será de 46 mil 551.60 pesos. Este es el dinero que tendrías en un año para tu casa. Divide 1 millón de pesos entre los 46 mil 551.60 pesos, esto te dará como resultado 21.48.

Tardarías en promedio 21 años para poder pagar tu casa, sin embargo, es importante comentar que los años que tardarías en juntar ese millón de pesos dependerá de la cantidad que guardes y el sueldo que tengas.

Es importante que empieces a ahorrar lo más pronto posible pues año con año el precio de las viviendas va incrementando y el sueño de tener una propia se irá alejando cada vez más.