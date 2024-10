Cuulinaria 2024: ¿Cuándo y dónde será el festival gastronómico más grande de Chihuahua capital?

¿Eres amante de la comida y de siempre estar probando platillos y bebidas nuevas? Te tenemos buenas noticias, pues el festival Cuulinaria está próximo a llegar a Chihuahua capital, donde estarán presentes los mejores restaurantes, foodtrucks y bares de todo el municipio. Lo mejor de todo es que además de probar la gastronomía local, podrás deleitarte con alimentos de otros países, totalmente gratis.

Tal como ha ocurrido desde sus inicios, el festival Cuulinaria tendrá una duración de dos días, y este 2024 se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre. En este lugar podrás encontrar todo tipo de platillos de más de 60 restaurantes diferentes, por lo que es ideal para ir con toda tu familia, amigos, pareja, e inclusive solo.

¿Se te antoja un postre, una copa de vino, un coctel, o una comida completa? Aquí encontrarás todo eso y más. Para quienes buscan algo innovador, el festival incluye el Pabellón Internacional, donde podrás saborear platillos de diferentes partes del mundo.

Foto: Facebook @CUUlinaria: Festival del buen comer

Aún no se han revelado los países invitados de este año, pero en ediciones anteriores, asistentes pudieron deleitarse con sabores de lugares como Dinamarca, Venezuela, Colombia, Líbano, Italia, Israel, Francia, y por supuesto, México.

¿Qué encontrarás en el Festival Cuulinaria 2024?

Como en años anteriores, el festival estará ambientado con decoraciones de Día de Muertos: catrinas, flores de cempasúchil, altares y mucho más, ofreciendo un escenario ideal para fotografías memorables en tus redes sociales. Además de la exquisita gastronomía chihuahuense con más de 100 expositores, habrá cerca de 30 grupos musicales de géneros como el regional mexicano, rock y otros estilos.

Foto: Facebook @CUUlinaria: Festival del buen comer

En Cuulinaria 2024 tendrás la oportunidad de probar postres, alimentos, coctelería, cortes de carne, cerveza artesanal, sotol, entre muchos alimentos y bebidas más, como: elotes, chilaquiles, hamburguesas, pasteles, panadería artesanal, vinos de todo tipo, flautas, burritos, pastas, pizza, helados, etc.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuáles son los restaurantes que estarán en el evento este año, sin embargo, te dejamos los que hubo el año pasado, para que vayas echándole un vistazo a la calidad de los expositores. En 2023 estuvieron presentes: Fonda Formaggio, Mister Picañas, La Vieja Guardia, Motor, Apronuez, Central Boutique, 4 amigos, Gabba, Gabba, Once Upon, entre otros.

¿Cuándo y dónde se realizará el festival Cuulinaria 2024?

Antes de contarte todos los detalles sobre dónde y cuándo se realizará Cuulinaria 2024, es importante recordar que la entrada al festival será totalmente gratuita, por lo que no tendrás que preocuparte por ello, lo único que tendrás que pagar es lo que consumas dentro.

Foto: Facebook @CUUlinaria: Festival del buen comer

Cuulinaria 2024, el festival del buen comer, se llevará a cabo los días sábado 9 y domingo 10 de diciembre en el Parque El Reliz, que se encuentra ubicado sobre la avenida del mismo nombre. Este año tampoco se han dado a conocer los horarios del festival, pero los del año pasado fueron: sábado de 1:00 pm a 11:00 pm y domingo de 1:00 pm a 8:00 pm, por lo que se espera que se repitan.