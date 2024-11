Disfraces de Halloween: ¿Por qué no es recomendable usar pupilentes de fantasía?

La tan esperada fecha para muchos ha llegado: celebran hoy el famoso Halloween, aunque la tradición extranjera se ha posicionado más en unas ciudades que en otras. Por ejemplo, Ciudad Juárez y la capital del estado es donde la festeja en comparación con localidades del sur del estado, como en Parral que en los últimos años ha ido tomando auge.

Durante la celebración lo “sobrenatural” cobra vigencia y los fanáticos del terror pueden disfrutar de la festividad que tiene su origen en Europa, particularmente en los países Irlanda, Gales Escocia, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza; en tanto que en el continente americano en Estados Unidos principalmente.

La fecha coincide y está cercana a la tradición del Día de Muertos, aunque de ninguna manera le resta importancia y arraigo a la celebración mexicana, pese a que ha ido en franco crecimiento en entidades de la República, sobre todo cercanas a la frontera con los Estados Unidos.

Significado de la festividad

Así, la festividad del Halloween llegó al vecino país del norte durante el siglo XIX debido a la migración de los irlandeses, donde se agregaron diversos elementos a la celebración, como el uso de los espantapájaros. Pero el auge de manera comercial fue después de la Segunda Guerra Mundial gracias a las películas de terror.

La tradición marca que en “La noche de brujas” lo más popular es el truco o trato a cambio de dulces, además asistir a fiestas de disfraces, tallar calabazas y hacer bromas, entre otras donde abundan los caramelos y las “casas del terror” en la noche del 31, cuando los participantes utilizan vestimenta de los personajes más representativos de las películas de terror.

Como ya comentamos, localidades del norte de México, principalmente, se unen a la festividad que es incluso vigilada por las autoridades policiacas para evitar que durante los eventos los participantes caigan en excesos o provoquen vandalismo que dañe a terceros.

¡Ojo! Participar tiene sus riesgos

Sin embargo, hay que tomar en cuenta los riesgos y peligros que conlleva la celebración como las fiestas de disfraces que en algunos de los casos se incluye el uso de lentes de contacto -en este caso de fantasía-, como parte de la indumentaria; pero hay que poner atención a esto porque pueden ser dañinos.

Foto: Ángel Ramírez Flores / Pexels.com

Aunque el uso de esos lentes pudiera ser inofensivo para las personas, especialistas advierten que los daños pueden ser graves. Al respecto, se ha lanzado una alerta para tener mucho cuidado en caso de utilizarlos porque se han vuelto muy populares. Por lo que se ha lanzado el llamado para estar atentos, sobre todo con los menores de edad.

Este tipo de lentes de contacto de fantasía conlleva varios riesgos graves, tanto para la visión como para la salud y uno de esos es que pueden ocasionar cortes en los ojos, úlceras bacterianas micóticas o simplemente provocar ojo seco y dañar la conjuntiva.

Al respecto, el especialista Luis Álvarez, agregó que “en México no hay alguna regulación, entonces los podemos encontrar tanto en establecimientos que no se dedican a la oftalmología ni al cuidado de los ojos. Algunos de esos lentes son desechables y no cuentan con las medidas de higiene adecuadas, ni siquiera se pueden adaptar al ojo de forma correcta”.

Para tomar en cuenta

Por lo anterior, es importante acatar algunas recomendaciones que dan a conocer especialistas, como no usarlos más de ocho horas, colocarlos o retirarlos con las manos limpias; hay que recordar que los lentes de contacto se adosan a la parte anterior del ojo y en ocasiones no permiten la limpieza de microorganismos.

Por ello, el mal uso de los lentes de contacto de fantasía puede ocasionar ojo rojo, dolor, disminución de la agudeza visual. Cualquiera de estas situaciones requiere atención inmediata de un médico para evitar mayores riesgos en el paciente que experimente algún daño.

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral