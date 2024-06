De Chihuahua para el mundo: Juarense triunfa en Ámsterdam con su taquería y se vuelve viral (VIDEO)

En ocasiones, por diferentes cuestiones, toca mudarse de ciudad, estado, e inclusive de país, dejando atrás a la familia, amigos, y todo lo que alguna vez conociste, sin embargo, pese a ser doloroso, la mayoría de veces te trae cosas buenas, pues te refresca la mente, y te da la oportunidad de comenzar a hacer y crear cosas nuevas, totalmente fuera de tu zona de confort.

Tal fue el caso de Pablo Saavedra, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien decidió mudarse a Ámsterdam, Holanda, para poner un negocio de exquisita comida mexicana que tiene a todos del otro lado del mundo fascinados, por lo que acá te contamos un poco más sobre su negocio y cómo es que está logrando poner en alto el nombre nuestro país.

Pablo Saavedra, el chihuahuense que la está rompiendo en Ámsterdam con su taquería

Hace un par de días, se viralizó en TikTok un video en el que el chihuahuense cuenta un poco más sobre su historia y revela detalles sobre un evento que está realizando como parte del segundo aniversario de su negocio. Actualmente el clip tiene más de 241 mil visualizaciones, 21 mil likes y más de 600 comentarios reconociendo su gran talento cocinando y mostrando lo orgullosos que están de que ponga en alto a Ciudad Juárez.

Special Invite from a true taquero in Amsterdam: TACOTECUMBION 😎🔥 . For more detailed information and tickets go NOW to https://www.eventbrite.nl/e/tickets-tacotecumbion-a-night-of-dancing-cumbia-tacos-cotorreo-916613845687

En este video, que fue subido a TikTok por la cuenta de Tacoteca (@tacoteca.nl) aparece Pablo cortando carne, mientras cuenta que es taquero en Ámsterdam y es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, además de que explica que lleva ya dos años vendiendo comida callejera mexicana en esa ciudad de Países Bajos.

Asimismo, explica que lleva ya tiempo creando una comunidad con sus clientes y haciendo vínculos entre mexicanos. Posteriormente menciona que está preparando un evento llamado Tacotecumbión, que “será un espacio de folklor, de buena comida, y medio psicodélico”.

De igual forma dice que habrá una banda invitada que tocará cumbia, por lo que pide a los asistentes que se preparen para comer buenos tacos, echar coto, chismear, y por qué no, aventarse a bailar unos buenos cumbiones. Por lo que si andarás por allá por ahí del 20 de julio, ya sabes a donde ir, pero si no, no te preocupes, mientras te vamos contando qué es lo que puedes encontrar en su negocio y dónde encontrarlo.

¿Qué puedo encontrar en la Tacoteca?

La Tacoteca, cuyo eslogan es “Garnachas y Cotorreo”, es un lugar ideal para ir si te fuiste de vacaciones a Ámsterdam o ya vives allá pero quieres comer auténtica comida callejera mexicana, sin embargo, también sirve para que personas de Países Bajos y otras partes del mundo, conozcan y se enamoren de nuestra gastronomía.

Para empezar, debes saber que cada cosa que pidas aquí estará super llenadora, por lo que si quieres probar varias cosas lo ideal es que las compartas con alguien. Una vez sabiendo lo anterior, ahora sí entramos con lo mero bueno, ¿qué puedes encontrar en la Tacoteca?

En la Tacoteca, ubicada en Ámsterdam, Países Bajos, puedes encontrar deliciosas tortas de carne, con su generosa porción de queso, acompañadas de frijolitos refritos, y mayonesa de adobo. Asimismo, venden tacos de barbacoa y carnitas con su respectiva cebolla y cilantro.

También puedes encontrar tacos de carne asada, chicharrón, camarones adobados, e incluso, si eres vegetariano, también hay opciones como champiñones adobados y chile chilaca capeado y relleno de queso. Igualmente tienen taquitos con o sin costra de queso, y puedes pedir tus alimentos acompañados de un buen Jarrito, del sabor de tu preferencia.

Si quieres probar el delicioso sabor de la comida mexicana, estando del otro lado del mundo, puedes visitar la Tacoteca de miércoles a sábado en el Ten Kate Market, en Ámsterdam.