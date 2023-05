¿Te has preguntado de dónde viene la ropa de paca? Te contamos

Ya sea por necesidad, por querer lucir bien o por darse un gusto, en los últimos años el consumo de ropa ha incrementado y más si se trata de ropa de paca, una práctica que se volvió común a partir de la década de los ochenta, cuando los cargamentos de estas prendas llegaban a nuestro país a precios muy bajos, pero ¿te has preguntado de dónde viene este tipo de mercancía? Aquí te contamos.

Y es que, una de las formas de expresar la personalidad en el ámbito social es a través de la vestimenta, lo que en muchas ocasiones conlleva a las personas a realizar desembolsos para poder complementar todo un atuendo.

Por tal motivo, en los últimos años se ha vuelto muy común ver en los tianguis ver puestos de ropa de paca, la cual ha ganado popularidad por lo accesible de sus precios, incluso este tipo de prendas también ya es común encontrarla en línea, un mercado que poco a poco ha ido ganando más auge entre los amantes de las compras.

¿Qué es la ropa de paca?

Si alguna vez has ido a un tianguis o un mercado, seguramente has notado puestos con prendas de vestir a precios bastante accesibles, mismas que están colocadas en montones, pues en muchas ocasiones se trata de “pacas de ropa” y si no sabes qué son, aquí te lo explicamos

La famosa “ropa de paca” se trata de un paquete que contiene una cantidad variada de prendas que han sido prensadas en conjunto para formar un bulto bien compactado y que, por lo general, dicho bulto es emplayado y flejado para facilitar su transportación.

A la ropa de paca le decíamos ropa de bulto porque sólo abrían la paca y la dejaban en el piso para que de allí los clientes la tomáramos.

Después ya anunciaban “ropa clasificada” eran bultos según el tipo de ropa…. Ya eso de ponerla en sercha es una modernidad pic.twitter.com/c3JyWnKVmT — JoséAlejandro MC (@jAm_gt) May 7, 2023

Usualmente se trata de vestimenta de segunda mano, sin embargo, así como puedes encontrar ropa nueva, también puede hallar de tercera, cuarta o hasta quinta mano; pues el objetivo de una paca es vender ropa a granel, sin prestar atención a las características individuales de cada una.

Normalmente los precios que ofertan para estas vestimentas son relativamente económicos y a veces las montoneras están separadas por calidad: “Premium”, “buena”, “regular”, hombres, mujeres, niños o bebés, y en función de estos códigos es el pago que puede ir de los 10 a los 300 pesos.

Es importante mencionar que, la venta de ropa de paca no solo se ha dirigido a la industria de la moda, ya que también se ha extendido a la comercialización de ropa interior, de cama, cortinas, cinturones, bolsos y zapatos.

¿De dónde proviene la ropa de paca?

Si alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la ropa de paca, es importante que sepas que, en la gran mayoría de los casos, este tipo de prendas provienen de Estados Unidos, ya sea de los grandes almacenes “como los outlets” o bien de empresas dedicadas exclusivamente al acopio de ropa de segunda mano (o de remate) para su venta y exportación a otros países.

Otro de los orígenes de esas prendas tiene que ver con las ventas que realiza el ejército de salvación en EU, resultado de donaciones diversas de la gente interesada en apoyar a los necesitados, solo que, en este caso, no todas las prendas son donadas a la caridad y terminan en ventas de garage.

#tianguis #ropadepaca pic.twitter.com/GLK4Ai2t7w — Texcoco on line (@TexcocoOn) May 10, 2023

Usualmente, la ropa de paca se comercializa en tianguis, mercados, puestos callejeros y pequeños bazares, aunque en los últimos años también ya se ofertan en línea. Debido a que son prendas baratas, resuelven la necesidad de vestimenta de familias enteras de los niveles socioeconómicos más desfavorecidos, o bien en las nuevas generaciones, muchas de ellas en favor del cuidado del medio ambiente.