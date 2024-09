Primero Coquette, ahora Demure: De qué va está tendencia en redes y cuál es su origen

Desde que inició el boom de TikTok, por allá del 2020 en plena pandemia, se han ido originando en esa red social algunas frases, expresiones, palabras o hasta estilos de vestimenta y vida entre los jóvenes, tal es el caso del aesthetic, Y2K, coquette, y ahora el demure.

En las últimas semanas se ha popularizado muchísimo la frase “very mindful, very demure”, e incluso en algunas ocasiones agregan el “very cutesy”, pero ¿de dónde viene, qué significa y por qué se puso de moda? acá te ayudamos a despejar esta, y otras dudas sobre el nuevo término que es tendencia en redes.

¿Qué significa la palabra demure y de dónde viene esta tendencia?

Pese a que esta palabra ha sido usada desde siempre en Estados Unidos, fue recientemente que se comenzó a usar más frecuentemente, pues gracias a una creadora de contenido, la frase “very mindful, very demure” se popularizó rápidamente tanto en países de Norteamérica, como en toda Latinoamérica, Europa, y en prácticamente todo el mundo.

@joolieannie #fyp #demure ♬ original sound - Jools Lebron

Todo empezó cuando, el pasado 5 de agosto, la creadora de contenido Jools Lebron (@joolieannie) subió un video a su cuenta de TikTok titulado “How to be demure and modest and respectful at the work place?” que traducido al español significa “¿Cómo ser recatado, modesto y respetuoso en el lugar de trabajo?.

En este, lo primero que ella menciona es “You see how I do my makeup for work? Very demure, very mindful” que en español significa “¿Ves cómo me maquillo para el trabajo? Muy recatada, muy consciente”.

Posteriormente relata que cuando va a trabajar no se maquilla con tonos muy llamativos que la hagan "ver como un payaso", y recalca que es muy consciente cuando está en el trabajo, por lo que le gusta lucir muy presentable.

@lizziemcwhore como ser demure en el aeropuerto… 😌☝🏼 ♬ sonido original - DAN!

Pese a que es todo el video el que se ha vuelto viral alrededor del mundo, acaparando ya más de 52 millones de vistas (y subiendo), fue la primera frase que dice la que inició con toda esta nueva tendencia del demure, que ahora no es simplemente la frase, sino también se está convirtiendo en un tipo de vestimenta, maquillaje y hasta comportamiento.

¿Cómo se utiliza la palabra demure?

Desde que la frase “very mindful, very demure” llegó a las redes sociales, todo el mundo ha aprovechado para usarla, por lo que si quieres comenzar a decirla también pero no sabes cómo aplicarla, acá te explicamos un poco más sobre cómo puedes hacerlo.

Uno de los ejemplos que se volvió más viral, fue el del creador de contenido DAN! (@lizziemcwhore), donde menciona “¿Ves cómo llego al aeropuerto con 2 horas de antelación? Yo no soy como esas chicas que van corriendo por la terminal porque van a perder su vuelo I’m very mindful, very demure”.

#verymindful #verydemure #oficinatiktok #humor #relatable #chamba #vacaciones ♬ sonido original - DaniK - Branding Mkt Publi @daniela.kadena Cómo ser demure en el trabajo 😌✨ACLARACIÓN: no es una indirecta a nadieee, asi es el trend pipipiiii 🙈😂 #demure

E igual está otro donde la creadora de contenido DaniK (@daniela.kadena) dice “¿Ves cómo soy la última en irme de la oficina porque salgo de vacaciones y quiero cerrar la mayor cantidad de pendientes para que la persona que los tome tenga la menor carga posible? Very demure, very mindful".

Entonces partiendo de que la traducción literal de demure significa recatado y mindful es consciente, la frase “Very demure, very mindful”, puedes usar cuando por ejemplo dices “¿Viste cómo hice X o Y cosa?” o “¿Viste cómo me maquillé hoy?” o “¿Viste cómo me comporté ante tal situación?” y terminas la frase diciendo “Very mindful, very demure”.

Para describir esta frase con palabras sencillas, básicamente se refiere a ser, vestirse, peinarse, maquillarse, comportarse y/o otras cosas, de una manera muy tranquila, recatada, con modales, con educación, en paz, elegante, consciente de lo que haces, pensando en ti mismo y pensando en los demás.