Desierto bajo el agua: la inundación del Valle de la Muerte que solo ocurriría cada mil años

El Valle de la Muerte, como mundialmente es conocido, es un sitio según expertos el más caliente de nuestro planeta, tanto así que se han batido récord de calor en los últimos años. Y no es para menos ya que su localización geográfica inhóspita incluso pareciera marciana ya que se sitúa nada menos que en el este de California en confluencia con Nevada; su nombre se debe a las altas temperaturas.

Tan solo el 30 de junio del 2013 el termómetro alcanzó los 53,8 °C, temperatura jamás registrada antes, Este récord se mantuvo por siete años, hasta que el 16 de agosto del 2020, alcanzó los 54,4 °C, como nueva marca.

Este lugar estuvo habitado hace mil años a la tribu Timbisha, pero el nombre del valle se debe a exploradores que se atrevieron a cruzar el desierto, a principios del siglo XIX, estos atraído por la fiebre del oro, pero su final fue fatal ya que las condiciones del lugar les quitó la vida a uno de sus compañeros y los demás fueron rescatadas. Uno de ellos, al alejarse del lugar se dio la vuelta y dijo: “Adiós, valle de la muerte”.

El Valle de la Muerte se inundo con una lluvia improcedente que se esperaría solo cada mil años / Foto: Reuters

Valle de la muerte se inunda

En 1994 fue declarado Parque Nacional y año por año es visitado por turistas para disfrutar el paisaje desértico, sin embargo, adentrarse en este lugar no parece una buena idea.

En los últimos días las lluvias fueron tan intensas que este parque se inundó dejando miles de personas varadas, entre ellas visitantes y trabajadores.

“Fue tanta la cantidad de agua que cayó este fin de semana que causó inundaciones devastadoras en el Valle de la Muerte, considerando que es un desierto y es extremadamente raro, ya que esto ocurre una vez cada mil años", señaló Daniel Berc, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Este mismo especialista explicó que este fenómeno no ocurre exactamente cada mil años, sino que "hay un 0,1 por ciento de probabilidad de que ocurra en cualquier año.

El raro fenómeno climático provocó daños generalizados en el Valle de la Muerte y el cierre de las carreteras y la incomunicación.

Susto climático

El Valle de la Muerte, considerado el sitio más caliente de Estados Unidos sorprendió al mundo debido a las lluvias torrenciales, pasando de la sequía a las inundaciones, un claro efecto de como se puede observar el cambio climático en acción, dijo Mike Reynodls, superintendente del Servicio Nacional de Parques en EU.

En solo tres horas de tormenta, cayeron 37 litros por metro cuadrado, el equivalente al 75% del volumen de precipitaciones anuales. En cualquier lugar habituado a recibir lluvia no hubiera provocado los destrozos y corrimientos de tierra que se produjeron en el Valle de la Muerte, ya que aquí dejó a todas las carreteras cortadas y hasta hace algunos días se va recuperando poco a poco la normalidad. No obstante, la mayoría de las carreteras del parque siguen cerradas por las inundaciones y los daños provocados.

Características del Valle de la Muerte

Este peculiar valle está situado a 86 metros por debajo del nivel del mar, debido a esta característica se supondría que el agua que se acumulase formaría un lago, pero de acuerdo a la NASA, explica que el desierto está sujeto a un efecto llamado “sombra de lluvia”.

Las masas de aire húmedo que viajan hacia el este desde el océano Pacífico cruzan por cuatro cordilleras antes de llegar al valle, a medida de que las masas de aire se elevan y sobrepasan las montañas, la humedad que transportan se condensa y caen en forma de lluvia en las laderas occidentales, dejando una zona seca, o sombra de lluvia, en el lado oriental.

Cuando la mayoría de las masas de aire llegan al Valle de la Muerte, ya están totalmente secas. Este desierto tiene el punto más bajo de toda Norteamérica

Este efecto meteorológico está asociado a la precipitación orográfica. Cuando las corrientes de aire húmedo ( provenientes de un océano) se ven obligadas a remontar un obstáculo topográfico en el que descargan parte de su humedad en forma de lluvia en el lado de barlovento. Cuando el aire, ya seco, desciende por el lado de sotavento de la montaña, lo hace muy seco y como consecuencia de su menor capacidad calorífica se calienta por compresión alcanzando mayor temperatura que antes del ascenso.

Es tan raro el fenómeno de la lluvia en el sitio que incluso la NASA difundió imágenes vía satélite donde se ve la acumulación de agua acumulada tras las inundaciones.

Pese a que el Valle de la Muerte tiene condiciones únicas y extremas al parecer la madre naturaleza nos seguirá sorprendiendo.