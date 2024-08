"Volar para Trascender": ¿Dónde puedes ver el cortometraje de los niños de Santa Bárbara, ganador en el cine nacional?

…”Golondrina viajera que cruzas fronteras, sigue tu vuelo sin miedo yo aquí me quedo, yo aquí te espero… Recuerda que te quiero”.

El cortometraje “Volar para trascender” producido por 25 niñas y niños de Santa Bárbara trata un tema que es una realidad a nivel mundial: la migración. Es un documental que muestra una situación muy complicada, en él, los niños narran el sentir de muchas familias donde alguien tiene que viajar a otro país y trabajar buscando una mejor vida para los suyos, exponiendo en dibujos las grandes ausencias de papás, tíos y abuelos, cómo es pasar por eso y lo que significa para ellos.

La separación familiar motivada por la migración es una experiencia traumática que puede afectar a largo plazo el desarrollo de un niño y así tratan de mostrarlo estos pequeños artistas en el Taller Ambulante de Cine Infantil, el cual está dirigido a niñas y niños de 9 a 13 años de las comunidades vecinas a las operaciones de Grupo México, en Santa Bárbara.

A través de dibujos, los niños comparten cómo se relacionan con sus familiares migrantes

“Este es mi tío Ascensión Roque, que hace 34 años se fue a Estados Unidos a buscar trabajo”, narra con voz clara uno de los niños. "Cuando él venía casi ni lo conocíamos, decía que los estadounidenses lo trataban muy feo, lo ponían a 'paliar' y a llenar dompes y cuando llegaba al rancho venía muy flaco, se le notaban los huesos cuando uno lo abrazaba, se veía triste… aquí ya lo recuperábamos, pero lamentablemente se tenía que ir otra temporada y así… Mi abuela se sintió triste por no tenerlo 34 años, y ya cuando vino, pos ya no pudo verla más, porque ella ya estaba con Dios”...

“Mi papá se fue a Juárez y de ahí se fue a los Estados Unidos por una vida mejor”, comparte una pequeña mostrando en su dibujo un avión, "cuando él se fue nos sentimos muy tristes, yo no lo conocí hasta que volvió después de cuatro años… cuando llegó quedé muy impactada con el cambio”...

En un mensaje claro y profundo, los niños representan la migración con golondrinas, las cuales deben viajar durante el invierno para llegar a climas más cálidos Foto: Cortesía Centro Comunitario Casa Grande Grupo México Santa Bárbara

“Pos yo todavía no nacía, mi amá se embarazó de mi cuando mi papá se quedó sin trabajo y tuvo que emigrar a Estados Unidos por una mejor calidad de vida… mi amá se quedó muy triste y mi abuela lloró mucho porque ella no quería que se fuera. Después de doce años me gustaría conocerlo, pues la verdad si lo quisiera abrazar", platica con nostalgia otro menor

“Quiero ir con él, porque la única vez que lo vi fue cuando tenía un mes de nacida, fue cuando lo vi... que yo también quiero ir con él y que lo extraño mucho”, dice otra niña y rompe en llanto, siendo consolada por los demás niños.

En un mensaje claro y profundo, los niños representan la migración con golondrinas, las cuales deben viajar durante el invierno para llegar a climas más cálidos, mostrando con esta película que la gente emigra para buscar una mejor vida aunque no siempre es lo mejor para su familia.

¿Dónde podemos ver este cortometraje?

Puedes verlo en la página oficial de Facebook dando clic al siguiente enlace “Casa Grande Grupo México”.

El cortometraje original “Volar para trascender” producido por 25 niñas y niños de Santa Bárbara, triunfó con dos de los máximos galardones como “Mejor Producción Nacional” y “Mejor Documental” en el 29° Festival Internacional de Cine para Niños, celebrado en diversas salas de cine de la Ciudad de México, teniendo como sede principal la Cineteca Nacional bajo la guía del Taller Ambulante de Cine Infantil de Grupo México, los menores durante siete minutos exponen cómo se relacionan con sus familiares que, como las golondrinas, dejaron su nido en busca de oportunidades.

…"El tiempo pasó y el vuelo empezó, vuela golondrina, vuela sin miedo y alimenta tus sueños… No vuelo contigo, pero conmigo estás… en tus sueños me vas a encontrar”...

