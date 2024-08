¿Qué hacer y dónde reportar si se mete una víbora a tu casa?

¡Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de mi col… aguas con la víbora!... Si te ha tocado abrir la puerta de tu casa y te encuentras con una visita incómoda que no es nadie de tu familia, sino que más bien se trata de una víbora, respira y trata de mantener la calma.

Aquí te decimos qué hacer ante una situación como esta:

Primero tratemos de mantener la calma y analizar bien la situación, es muy probable que este lindo reptil nos tenga más miedo a nosotros que nosotros a él, trata de estar alejado del animal para evitar que pueda atacarte, pues según especialistas, las serpientes atacan solo cuando sienten que están en peligro, por supervivencia, pues.

Para distinguir si la víbora es venenosa o no hay que fijarse en la forma de sus pupilas Foto: Archivo / OEM

Por ello es sumamente importante que no la pierdas de vista y llamar de inmediato o en la medida que puedas a algún servicio de emergencia, desde Protección Civil o Bomberos, para que ellos se puedan hacer cargo de la situación y liberarlo en su hábitat.

Para distinguir si la víbora es venenosa o no hay que fijarse en la forma de sus pupilas, si es redonda, la serpiente en cuestión no es venenosa, pero si tiene forma elíptica, sí es; si su nariz es redondeada no será venenosa, pero si la tiene puntiaguda seguramente que sí; si su cabeza es ancha y el cuello es más estrecho, esa también es otra forma de detectar que puede ser venenosa.

Pero, ¿Por qué las víboras se meten a las casas?

Nos queda claro que la zona urbana no es su hábitat natural, pero hay casos en que las serpientes o culebras entran a las casas que se encuentran cerca de los cerros y éstas por equivocación entran buscando alimento y refugio seco, esto sucede normalmente en temporada de lluvias.

Esta especie no es particularmente agresiva, por lo que no atacará al menos que sea provocada y se sienta amenazada. Las víboras no persiguen a las personas ni a los perros, ya que ellas sólo desean escapar del ser humano, pero su sonajero advertirá que puede ser un peligro para las personas si se acercan demasiado.

Si te encuentras con un reptil de estos cerca de los asentamientos urbanos, lo mejor será llamar a los Bomberos para que se encarguen del animal y lo dejen en su hábitat.

La presencia de víboras en la mancha urbana se debe este tipo de especies buscan refugio en lugares oscuros y húmedos. Foto: Archivo / El Sol de Parral

¿Qué sectores son más propensos a estos animales?

En temporada de lluvias es más común la presencia de víboras en los hogares, debido a que este tipo de especies buscan refugio en lugares oscuros y húmedos. Las colonias más expuestas a la presencia de estos reptiles son las colindantes a los cerros.

Según indican los bomberos, en la mayoría de los casos han sido detectadas las conocidas como “chirrioneras o de uña”, y en muy mínimos casos, la de cascabel, por lo que señalan que es muy importante tener conocimiento de cómo actuar correctamente al momento de localizar alguna víbora en los hogares con la finalidad de prevenir incidentes y además, evitar lastimar al animal.

“Lo primero que se debe realizar es el reporte al 911 para que se asignen a los elementos capacitados, quienes además cuentan con el equipo necesario para capturarlas sin hacerles daño”.

Destacan que existen procedimientos y técnicas para poder sujetarlas y lograr pasarlas a un depósito adecuado, pero si no tienes el conocimiento necesario es mejor que no te aventures a querer capturarlas, debido a que la víbora aunque no sea venenosa puede morderte y ocasionar alguna infección.

Es importante evitar exponerse, no invadir su espacio y estar siempre alerta Foto: Archivo / OEM

¿Qué debemos hacer si logra picarnos?

Lo primero y más esencial es buscar asistencia médica lo más pronto que se pueda, pues los primeros 30 minutos después de una picadura son fundamentales. Las mordeduras no siempre son dolorosas, pero sentirás las marcas de los colmillos e hinchazón, algunas mordeduras son secas y no inyectan veneno, pero si la herida comienza a mostrar ampollas grandes y de color oscuro alrededor de la picadura, es señal de que la víbora es venenosa.

Puedes presentar náuseas o dificultad para respirar o visión alterada, así como presión arterial baja y hemorragias internas en los casos más severos, mantener la calma es sumamente importante, pues un ritmo cardíaco acelerado puede empeorar las cosas.

Por último, una recomendación importante es evitar exponerse, no invadir su espacio y estar siempre alerta y en la medida que se pueda evitar matarlas, por otro lado, déjame decirte que las culebras están asociadas con símbolos de fortuna, paciencia, poder, sabiduría, juventud, resiliencia, inmortalidad y permanecer en el tiempo, así que cuando pase el miedo de encontrarte una, piensa que eres muy afortunado!

