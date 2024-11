Drake Bell en Chihuahua: Así interpretó la canción de "Drake & Josh" versión norteño en plena calle (VIDEO)

Una de las noticias más virales del momento en Chihuahua, es la de la visita del cantante y actor, Drake Bell, a la capital del estado, donde ha estado haciendo una gira de medios, en la cual acudió a las instalaciones de El Heraldo de Chihuahua, y además realizó una firma de autógrafos con sus fans en Fashion Mall, previo a su concierto que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de noviembre en el Gimnasio M. Quevedo.

Dentro de las actividades que ha realizado el famoso protagonista de la serie de Nickelodeon “Drake & Josh”, que tuvo su última transmisión por ahí del 2007, estuvo una pequeña “reunión” con los creadores de contenido chihuahuenses Alan Nevárez y Tito Villalobos, con quienes se echó un palomazo.

Te puede interesar: ¡Oye, tranquilo, viejo! Así fue la visita de Drake Bell a El Heraldo de Chihuahua

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Video: Drake Bell canta el intro de Drake & Josh versión corrido y se viraliza en TikTok

Seguro recordarás que al inicio de la serie de “Drake & Josh” salía una canción icónica que formó parte de la infancia y adolescencia de decenas de mexicanos titulada “I Found A Way”, la cual era cantada por Drake Bell, y era una mezcla entre pop y rock. Sin embargo, los creadores de contenido chihuahuenses, Alan Nevárez y Tito Villalobos, hicieron esta rolita en versión corrido o norteña, y el artista estadounidense se unió a cantar con ellos.

Por medio de la cuenta de TikTok del cantante y creador de contenido Tito Villalobos (@titovillalobosoficial), se subió un video que está acompañado por la leyenda “Drake y sus campanas del norte”, en el que aparece Tito Villalobos portando su guitarra, junto con otro joven que trae consigo un acordeón, Alan Nevárez, quien en una de sus manos trae una botella de sotol, y por supuesto, Drake Bell.

Leer también: ¡Con guitarra y acordeón! Chihuahuenses crean corrido para pedir hamburguesas y se vuelven virales (VIDEO)

@titovillalobosoficial Deake y sus campanas del norte #musica #comedia @Drake Bell @Alan Nevarez @Don Wicho Mariñe ♬ sonido original - Tito Villalobos

Al inicio del video Alan Nevárez le dice a Drake "¿Qué ha habido?, ¿What's happened? Pues échese un corridazo, ¿no? aquí le traje unos taca taca, mire", y posteriormente los músicos, entre ellos Tito Villalobos, comienzan a tocar la icónica canción del intro de “Drake & Josh” versión norteño, a lo que el artista sonríe sorprendido y se prepara comenzar a cantar, e incluso mueve sus piernas al compás de la música.

Posteriormente, el cantante estadounidense comienza a cantar la canción que todo mexicano que tuvo su infancia o adolescencia por ahí del 2002, seguramente conoce, y comienza así: “Well, I never thought that it'd be so simple but, I found a way, I found a way. And I always thought that it'd be too crazy but, I found a way, I found a way. If you open up your mind, see what's inside”

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

#trend #nonstopflighttour #cuu ♬ Dramatic Sad Violin - Platon Davydov @soyanasaucedo Ups… solo tenia que decirlo jajaja @Drake Bell #drakebell

En todo momento Drake Bell luce sumamente alegre y sonríe bastante, además, cuando termina de cantar, el músico que está tocando el acordeón se avienta un solo y el cantante se emociona muchísimo y repite en reiteradas ocasiones la palabra “awesome” que significa asombroso, al tiempo que le da la mano a todos los que aparecen en el video.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por último Alan Nevárez le ofrece un poco de sotol, sin embargo, no se alcanza a apreciar si el cantante acepta o no. A la par de Tito Villalobos, Drake Bell también compartió un video de este momento en sus redes sociales, pero compartido desde otra perspectiva, donde se aprecia una toma un poco más abierta.

Gossip ¡Drake Bell en Chihuahua! El actor y músico estará en concierto en noviembre

El intro de Drake & Josh versión corrido causa sensación en redes

Ambos videos se llenaron de vistas pocos minutos después de haber sido subidos a TikTok, alcanzando el primero de ellos casi 900 mil visualizaciones al momento en que fue publicada esta nota, además de miles de reacciones y comentarios en los que destacan la gran sencillez y carisma del cantante originario de EU.

Entre algunos de los comentarios más destacados se encuentran: “Oye, tranquilo, pariente”, “Drake Bell y su Norteño Banda”, “Drake Bell-ico”, “Jefferson Gutierritos y su Norteño Banda”, “México y su don de hacer momentos bien surrealistas”, “México es un servidor de Roblox definitivamente”, “Jamás pensé imaginar esa versión en norteño, y lo mejor, con la voz de Drake Bell”, entre muchos otros más.