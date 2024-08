El plástico PET no es basura, siempre y cuando sea reciclado de forma correcta: Lucatero

Con el cambio climático azotando al país y la importancia de cuidar el medio ambiente creciendo de forma exponencial, Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental explicó que el plástico PET no es basura, siempre y cuando sea reciclado de forma correcta.

En México la tasa de reciclaje de PET es del 63% además que al año la empresa recicladora PetStar recolecta 5 mil 500 millones de botellas, lo cual equivale a llenar 27 veces el Estadio Monumental.

Lucatero señaló que estas cantidades de reciclado se han logrado gracias a que, más personas alrededor del país toman conciencia de la importancia de disponer de las botellas de plástico de la forma correcta, para que de esta forma tengan mayor probabilidad de ser recicladas, volviendo a la economía circular en lugar de quedarse en la naturaleza.

“Tenemos una responsabilidad nosotros como empresas, así como el gobierno, la sociedad y los consumidores de plásticos de depositar la basura en su lugar”, explicó el director, quien también señalo que buscan que el 100% de las botellas que tienen en las tiendas y negocios, regrese a la empresa para ser reutilizadas.

Además, mencionó que la botella más importante no es la botella llena, sino la botella completa vacía, dado a que no solo se recicla el plástico de la botella si no también la etiqueta y la tapa, por ello se pide a la ciudadanía que no se les quite antes de ser desechadas.

Es necesario recordar que el plástico PET del que están hechas las botellas de los productos de Coca-Cola y otros productos provienen del petróleo, el cual se extrae de alguna fuente y a través de la industria petroquímica se transforma en resina que llega hasta las embotelladoras como Arca Continental, para después ser transformada en botellas y otros elementos utilizables.

De esta forma, embotelladoras como Arca Continental pueden llevar a cabo la economía circular, la cual busca que el plástico que sacan al mercado eventualmente regrese a la empresa para ser reciclado y reutilizado.

El Plástico PET es de los más sencillos de volver a reutilizar, dado a que el plástico que llega a PetStar es transformado en resina, la cual es enviada a una embotelladora donde se vuelve a convertir en botella, manteniéndose en un círculo infinito donde este plástico ya tiene un valor agregado.

“No queremos llevar nuevo plástico al mundo, si ya tenemos suficiente acá”, Lucatero mencionó que como empresa también buscan que las botellas que utilicen se puedan mantener en el mercado de manera indefinida, aportando al cuidado del medio ambiente.

Además de la economía circular también existe la lineal, la cual consiste en que un producto no se recicla ni vuelve a su forma original como el plástico PET, sino que solo se consume y se desecha.

Lucatero explicó que en Arca Continental pretenden que todas sus botellas vuelvan a ser botellas para que no se conviertan en fibras de ropa u otros objetos, debido a que su vida útil se acabaría y quedaría como un desecho.

“El tema de la sostenibilidad es parte de la convicción que tenemos en la empresa de operar un negocio sostenible, es una forma de impulsar nuestro crecimiento de manera rentable, una forma sostenible de tener una relación con el medio ambiente y nuestras comunidades, así como de generar valor para todos dentro y fuera de las empresas”.

Hoy en día PetStar tiene alrededor de mil 500 socios acopiadores alrededor del país que son los encargados de realizar el primer punto de este proceso, que es el acopio de las botellas de plástico.

Se espera que en los próximos dos años este número de socios acopiadores se duplique hasta 3 mil 600, para trabajar en todo México y abonar al cuidado del medio ambiente.

El mensaje que quieren dar a la sociedad con estas acciones es que el plástico no es basura, sino que, haciendo un correcto uso de este producto, se puede utilizar las formas que sean necesarias sin poner en riesgo al medio ambiente.