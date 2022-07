El tlacuache podría entrar en la lista de animales en peligro de extinción ¿Cómo evitarlo?

El tlacuache o zarigüeya forma parte de la biodiversidad propia del estado de Chihuahua. Pero además representa un caso muy particular, ya que se trata del único marsupial de Norteamérica. Cumple importantes funciones en el medio ambiente siendo depredador de especies de insectos que dañan la vegetación y es inofensivo para el ser humano.

El tlacuache es omnívoro, come por lo general insectos y animales pequeños, pero también se puede alimentar de restos de comida encontrados en la basura o la comida de nuestras mascotas.

Conforme las ciudades y los asentamientos humanos se expanden, es más común verlos en las orillas de los caminos o en los jardines. Por desgracia, al ser animales nocturnos y lentos frecuentemente son atropellados, o también son atacados por perros o por personas.

Su aspecto los puede hacer víctima de ataques por parte de humanos que los consideran feos, sucios o amenazantes, sin embargo esta especie no significa ninguna amenaza para las personas o sus mascotas. Y por el contrario son buenos combatiendo especies que sí transmiten enfermedades como los roedores. Además son animales sensibles e inteligentes que merecen nuestro respeto y cuidado.

Tristemente, la razón por la que cada vez es más común que se vean tlacuaches en pueblos y ciudades de Chihuahua es que estamos destruyendo los bosques que son su ecosistema natural. Entonces, si sumamos la destrucción de su hábitat natural, a la violencia de la que son víctimas por parte de la gente, la situación de los tlacuaches podría empeorar.

En la actualidad se considera que el tlacuache norteño es una especie en un nivel de “Preocupación menor”, pero si la deforestación continúa y si no aprendemos a convivir con respeto las especies animales como ésta, corremos el peligro de que se extinga y se agrave la crisis medioambiental, ya que todas las especies son importantes para mantener el equilibrio natural.



Foto de: Specialjake Wikimedia Commons

¿Qué hacer para proteger al tlacuache?

Primero que nada, debemos de tomar acciones colectivas, políticas y sociales para proteger el medioambiente. Votando a favor de políticas públicas que atiendan el problema de deforestación que está golpeando a la Sierra Tarahumara, así como el daño que sufre constantemente el semidesierto y las zonas silvestres que rodean las grandes ciudades de nuestra entidad.



Asimismo, debemos de ayudar a concientizar a la gente de que los tlacuaches no son una plaga, no son ratas ni roedores, y no representan ninguna amenaza para la vida humana, por lo que no deben ser maltratados ni asesinados.

Los tlacuaches, como se dijo antes, son marsupiales, un tipo muy especial de mamíferos que crían a sus bebés en una bolsa llamada marsupio. El marsupial más famoso es el canguro, y Australia es el país con más especies de marsupiales, sin embargo en México también contamos con esta especie única, que debemos de apreciar y proteger para mantenerla lejos de la lista de especies en peligro de extinción.