Invita Unifrut a analizar nutrientes de suelos de cultivo para planificar fertilización

Mauricio González Rivera, presidente de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, Unifrut, recomendó al sector agrícola realizar análisis de suelo de cultivo, para determinar qué nutrientes ya cuenta y planificar la fertilización sobre los que realmente se requieren, para eficientar gastos respecto al alza de los precios y la escasez de fertilizante granulado.

“Sí es un problema la escasez y los precios altos (de fertilizantes), me gustaría hacer una recomendación a los manzaneros y a cualquier agricultor, porque es importantísimo hacer los análisis de suelo, que pueden hacer en los laboratorios de Unifrut, porque a veces la fertilización la hacen con una recetita o recomendación del vecino, pero tenemos esa herramienta tan importante, y más en este año cuando es de mucho beneficio utilizarla, porque a lo mejor nuestro suelo ya tiene cierto nutriente, y nosotros se lo estamos aplicando, y está muy caro. No nos podemos dar el lujo de hacer eso”, exhortó González Rivera.

Explicó que en el caso de los productores de manzana, utilizan fertilizantes tanto solubles como granulados, siendo estos últimos, en los que se está observando la escasez.

“Con un análisis de suelo, sabemos exactamente qué nutrientes tienen, y de esa manera, planear nuestra aplicación, para no repetir los que ya tienen, y aprovechar lo que ya tenemos en esa alcancía que es el suelo”, explicó.

En el tema de los pronósticos de sequía, informó que aunque la temporada de lluvia se presenta los meses de julio y agosto, las previsiones de que este 2022 sería un año seco, se empiezan a acentuar, lo que podría impactar en el sector ganadero, donde empezaría a escasear el pasto de los ranchos y se encarecería la producción al tener que comprar pastura, hasta que se presenten el temporal.

Sin embargo, aclaró que el año pasado también se habían dado pronósticos poco favorables, y afortunadamente, sí hubo presencia de lluvias.

“Prefiero mantenerme un poquito optimista, hasta que veamos las cosas más de cerca. Los pronósticos sí son muy acertados a corto y mediano plazo, a largo plazo, tengo mis reservas, aunque sé que muchas herramientas permiten predecir más a futuro, pero desde mi punto de vista todavía es temprano para pronosticar si va a llover o no este año”, manifestó.

Mauricio González Rivera, invitó a seguir consumiendo la manzana mexicana, producto para el cual se espera que será un buen año.

“Estamos en plena floración, es una época de trabajo y desveladas para los manzaneros. Es desgastante estar en las noches cuidando el termómetro, y en algunas ocasiones hemos tenido que trabajar, principalmente, combatiendo las heladas con riego, que es micro aspersión y con los abanicos. Con éxito, hasta la fecha no hay daños considerables por heladas y las condiciones son buenas para la polinización, las abejas están haciendo su trabajo, son días muy bonitos que no hay viento, que no están fríos, entonces, hasta ahorita todo podría suponer que va a ser una cosecha muy buena”, compartió.

Para finalizar, detalló que será hasta dentro de un mes, aproximadamente, cuando se pueda tener un diagnóstico más exacto, porque este mes es crítico y determinante, cuando se da el amarre de la fruta, cuando la flor se poliniza y se empieza a formar el fruto. “Eso sucede en las siguientes cuatro semanas, cuando podremos ir con toda seguridad. Si las cosas continúan como van, vamos a tener una muy buena cosecha”, concluyó.

