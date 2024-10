La leche es una bebida que aporta calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico, además, es utilizada para preparar una gran variedad de alimentos. Sin embargo, en los últimos años su producción se ha puesto bajo la lupa debido a que es una de las principales responsables de emisiones de gases de efecto invernadero.

Con la preocupación por el cambio climático se ha cuestionado el impacto ambiental que tiene la producción de leche de vaca, por lo que los consumidores buscan otras alternativas, una de las más populares es la "leche de almendras", que se asegura, es menos contaminante, pues tiene menor impacto en la emisión de gases de efecto invernadero, sin embargo, requiere de mucha agua. Aquí te contamos si la leche de almendras contamina más que la de vaca.

La ganadería, uno de los sectores más contaminantes

Según el estudio Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods, el sector alimentario es el responsable del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se traduce en aproximadamente 17 mil 300 millones de toneladas métricas; es decir, 17 mil 318 teragramos de dióxido de carbono emitidas cada año, señala The Food Tech.

Dentro de este sector, la ganadería genera más gases de efecto invernadero que cualquier otro, aproximadamente el 57% de las que se vinculan al sistema alimentario global.

Cada año, una vaca promedio emite alrededor de 100 kilos de metano a través de sus eructos. Este gas de efecto invernadero, aunque tiene una vida útil mucho más corta que el dióxido de carbono, es 28 veces más en contaminante para la atmósfera.

Además, la descomposición del estiércol libera más metano y otros contaminantes como el amoníaco. Los productos lácteos también requieren más de 12 veces la cantidad de tierra por unidad producida en comparación con la leche de avena y utilizan 23 veces más agua dulce que la soja. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), se necesitan 144 galones de agua (545 litros) para producir un galón de leche (3,7 litros) en Estados Unidos, la mayor parte de la cual se utiliza para cultivar el alimento del ganado.

Es por ello que en los últimos años se habla de buscar alternativas a la leche de origen animal, con el fin de reducir el impacto ambiental y una de ellas es la leche de almendras.

Leche de almendras, ¿una mejor opción?

El consumo de leche de vaca ha disminuido debido a las preocupaciones por el medio ambiente y la salud, especialmente en Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, Europa, las ventas de leche de origen vegetal aumentaron un 19% entre 2020 y 2022.

De entre todas las opciones que ofrece el mercado, la leche de almendras es la más popular como alternativa a los lácteos.

Pero ¿qué es propiamente la leche de almendras? El término adecuado para este producto es “Bebida de Almendras”. Esto se debe a que no proviene de un animal, sino del árbol “Prunus dulcis”. Aunque este árbol se cultiva en varias regiones, el Valle de California es el principal centro de producción.

Las abejas son fundamentales para la polinización de los árboles, lo que las hace esenciales en la producción de la "leche de almendras". Aunque las abejas no generan gas metano, la producción de esta leche vegetal ha sido criticada debido a que las abejas mueren de agotamiento por su importancia en el proceso de producción.

Tan solo 50 mil millones de abejas murieron en el invierno de 2020 debido al uso de pesticidas y a que no tienen reposo, ya que es necesario que estos insectos descansen durante esta temporada, cosa que no es considerada por los campos de producción, presionando a los apicultores comerciales en Estados Unidos por la alta demanda.

Aunque los árboles de almendras requieren menor cantidad de tierra en comparación a otras cosechas, la otra cara de la moneda son los impactos negativos en EU.

La industria de las almendras, ubicada principalmente en el seco valle central de California, es una plantación especializada en este fruto en los Estados Unidos. Según un estudio de Oxford, las almendras necesitan más agua que cualquier otra alternativa láctea, utilizando más de 62 litros de agua para producir solo un vaso de leche de almendra.

Entonces, ¿cuál leche es la que menos contamina al medio ambiente? Todas las opciones en el mercado tienen sus ventajas y desventajas, estas son las de la leche de almendras:

La leche de almendras es una de las opciones con menor impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. Su huella de carbono es menor que la de la leche de avena, arroz o soja, principalmente porque los huertos de almendras capturan y almacenan carbono tanto en la superficie como en el subsuelo, en sus sistemas de raíces.

Además, un estudio de 2015 sugiere que el uso de subproductos de las almendras, como la biomasa de los huertos y las cáscaras, como combustible y alimento para animales, podría hacer que la producción de almendras sea neutra en carbono o incluso negativa.

Una desventaja del cultivo de almendras es su alto consumo de agua. De acuerdo con un estudio, se requieren 11 litros de agua para producir una sola almendra en California. Además, el 80% de la producción mundial de almendras proviene de California, una región donde el agua es escasa y las sequías son frecuentes.