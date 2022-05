No es el Desierto del Sahara, el lugar más caliente del mundo está en Sonora

Hubo un tiempo donde el Valle de la Muerte en California era el lugar más caliente sobre la tierra, con una temperatura de 56.7°C en esta región, pero nuevas mediciones arrojan un resultado distinto, pues parece que el récord pertenece a Sonora con el increíble registro de ¡80.8 grados centígrados!

De acuerdo con Richard Stone, un corresponsal de National Geographic, más de 11 mil estaciones de la Organización Meteorológica Mundial miden la temperatura del aire a la sombra.

A falta de instrumentos especializados en México, no se habían realizado este tipo de mediciones. Los registros que se habían llevado a cabo no arrojaban estos datos, ya que no se contaba con la tecnología apropiada.

La temperatura en el desierto de Sonora ha alcanzado los 80.8 grados Foto: Pexels

No es hasta que científicos de la NASA observaron que, por consecuencia de la crisis climática que atraviesa el mundo, el calor más caliente se mudó y ahora vive en el desierto de Sonora, con una temperatura de 80°C.

El registro causó asombro entre la comunidad científica, que generalmente correspondería a parajes fuera de este mundo. Es por ello que Sonora ganó el récord de tener el lugar más caliente del planeta.

El desierto de Sonora está compartido por dos países, pues está dividido entre Estados Unidos (territorio de Arizona y California) y México (Baja California y Sonora).

Cerca de esta zona se encuentran los municipios sonorenses General Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.

Cabe destacar que los nuevos registros informan que el desierto de Sonora es comparable al Desierto de Lut, al sureste de Irán, pues ambos son los dos sitios más calientes de la tierra.

Esta cifra se logró obtener porque desde hace 20 años, dos satélites que transmiten información del espacio a la NASA han medido los niveles de ozono en la atmósfera. Diariamente los datos son actualizados.

Por ejemplo en áreas con muy pocas nubes, la tecnología ve y analiza el calor infrarrojo emitido por las superficies, esto para determinar la temperatura de la región.

Es importante mencionar que en general, la superficie tiene temperaturas que son más elevadas que el aire en los días soleados. Gracias a estos satélites se ha podido registrar el cambio que se ha ido dando en el mundo por la crisis climática. No se había registrado nunca una temperatura con más de 80° en el planeta.