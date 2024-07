¡No son brujas! Así es el raro mecanismo de las lechuzas para ahuyentar a sus depredadores (VIDEO)

Prácticamente todos los animales tienen mecanismos de defensa para ahuyentar a sus depredadores, sin embargo, algunos de ellos utilizan unos muy peculiares, como los zorrillos, que lanzan un líquido con fuerte olor desde su ano, las zarigüeyas que se hacen las muertas, y hasta las lechuzas quienes extienden su cola y alas para verse mucho más grandes de lo que son.

Asimismo, suelen chasquear su pico y silbar, sin embargo, si sus atacantes no se van, comienzan a mover la cabeza de arriba hacia abajo para de alguna manera espantarlos. En caso de que esto no funcione, vuelan para atacar con sus garras y pico a sus agresores.

Te puede interesar: Víboras de cascabel: ¿Por qué se ven más especímenes durante septiembre y octubre?

Lamentablemente, son estas últimas las que, debido a su apariencia y los movimientos que hacen para defenderse de sus depredadores, sumado a las creencias que tienen las personas, sobre todo en zonas rurales, son confundidas con brujas, por lo que muchas veces las lastiman o les quitan la vida por ignorar estos datos.

Foto: Marian Havenga / pexels.com

Video: Hombres encuentran lechuza y amenazan con hacerle daño al creer que es una bruja

De hecho, recientemente se viralizó un video en el que un par de hombres encontraron un ejemplar llamado lechuza de campanario, la cual, debido a que estaba asustada y trataba de defenderse, con el mecanismo que te explicamos anteriormente, fue confundida con una bruja, e incluso la amenazaron con hacerle daño.

Leer también: Janos: El santuario donde puedes encontrar búfalos en Chihuahua

Por medio de la cuenta de Facebook de la veterinaria, Rubtch Huehuecoyotl, se compartió un video en el que aparece una lechuza de campanario con su plumaje “esponjado”, mientras dos hombres le preguntan si es una bruja, a lo que el animal mueve su cabeza de un lado a otro como diciendo que no.

Posteriormente vuelven a preguntarle si es una bruja o no, y la lechuza hace el mismo movimiento, luego le dicen “¿entonces qué eres?, ¿estás segura?, ¿eres o no eres?”, mientras que este ejemplar sigue moviendo su cabeza, pero de una forma más agitada.

Te puede interesar: Bolsón de Mapimí: ¿Qué estados abarca esta zona desértica?

Más adelante los hombres le retan a que si no es una bruja, entonces vuele y se vaya, sin embargo, por obvias razones no obtienen respuesta, más que el mecanismo de defensa del animal, por lo que amenazan con agarrarla y llevarsela, mientras siguen preguntándole “¿eres o no eres una bruja?”, por lo que la lechuza sigue “diciendo que no”.

Aunque para muchos, este video desconcertante, acompañado de una música tenebrosa de fondo, puede generarles miedo, lo cierto es que simplemente los hombres estaban frente a una lechuza asustada que trataba de defenderse, y la veterinaria que subió este clip, lo explica de la siguiente manera:

Leer también: ¿Qué es lo que hace sonar la cola de una víbora de cascabel? Influencer abre uno y lo descubre

“Esta es una lechuza de campanario, la posición es defensiva para aumentar su tamaño y ahuyentar a los depredadores. El movimiento de la cabeza es porque al hablarle, el sonido rebota en las paredes y la lechuza trata de identificar de dónde viene el sonido. ¡No son brujas, no acosen a los animales! No repitan lo que hacen estas personas.

Así que ya lo sabes, si un día de estos te encuentras a este animalito, no lo molestes, ni le hagas daño, puesto que él tampoco te lo hará a ti. Para que lo ubiques bien, y no lo andes confundiendo con una bruja, te contamos más sobre sus características.

Te puede interesar: ¿Los animales presienten los sismos? Estas son sus señales

¿Cómo son las lechuzas de campanario y dónde habitan?

Las lechuzas de campanario son pequeñas, pues miden aproximadamente 35 centímetros de largo y pesan cerca de 350 gramos. Su rostro es muy distintivo porque tiene forma de corazón y pareciera que está un poco hundido, además, esa parte de su cuerpo suele ser más clara que el resto de tu plumaje, el cual tiende a tener tonos grises, aunque también puede ser blanco.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Debido a su peculiar apariencia, las lechuzas de campanario suelen ser relacionadas con brujería o cosas diabólicas, sin embargo, es importante recalcar que son simplemente animales que disfrutan de volar alto y posarse en lugares como campanarios de iglesias, de ahí su nombre.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: chris clark / pexels.com

Esta ave suele encontrarse en prácticamente todo el mundo, excepto en lugares que tienen climas extremadamente fríos o calurosos, así como en algunas regiones de Asia e Islas del Pacífico. Las lechuzas de campanario habitan en zonas boscosas y donde hay mucha naturaleza, como granjas y graneros.

Ecología ¿Hay jabalíes en Chihuahua? Biólogo explica en TikTok cuál especie habita en el estado

Además, son grandes aliadas de los agricultores pues su dieta se basa en ratas, ratones, insectos, y en algunas ocasiones, crías de conejos, lagartijas, ranas y hasta peces. Normalmente caza de noche, pues se aprovecha de que puede camuflarse fácilmente y no hace ruido al volar, para sorprender a su presa y atacarla.

No suelen tener muy buena vista en sitios muy alumbrados, pero cuando se trata de lugares oscuros, son las mejores, además de que tienen un oído muy privilegiado que casi casi es como una antena satelital, que le permite ubicar a sus víctimas prácticamente sin necesidad de ver dónde están.