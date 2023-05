Sabemos que las abejas son indispensables en el planeta, pero ¿por qué? ¡Te lo explicamos!

Todos conocen el polen y la miel, dos factores que se asocian a las abejas, pero pocos conocen que las abejas son generadoras de ecosistemas e iniciadoras de cadenas de bioquímicos que le brindan vida al planeta y son polinizadores que coadyuvan en la producción de alimentos, por lo que es necesario proteger a la abeja melífera, también conocida como abeja europea o doméstica, cuyo nombre científico es Apis mellifera.

Este sábado se conmemora el Día Mundial de la Abeja decretado por la ONU y que se celebra desde el 2018, el lema de este año es “Compromiso con las abejas: por una producción agrícola respetuosa con los polinizadores”.

Daniel Eduardo Lugo Sánchez, apicultor y fundador de Atrapa Enjambres, destacó que es necesario crear conciencia de los polinizadores como son las abejas, las amenazas que enfrentan y el beneficio para toda la tierra, ya que entre el cambio climático, los pesticidas, la desinformación, la falta de normas y regulación están acabando con ellas.

El apicultor destacó que la mayoría conoce el valor de las abejas por los productos que ellas puedan ofrecer al ser humano como es la miel, el polen, el propóleo, la cera, el veneno de la abeja, pero pocas personas conocen el valor de la abeja como valor ecosistémico.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La abeja provee el servicio ecosistémico de la polinización, pero la expansión del hombre ha ido acabando con los polinizadores y ello causa un estrés en los ecosistemas, los cuales se están fragmentando y al haber un déficit de polinización, que ocasiona una menor producción de plantas y semillas. Al no haber fijación de plantas en el suelo no hay suficiente agua, hay erosión de suelos, los ciclos del agua se interrumpen y al no haber agua hay déficit de oxigenación en la tierra.

“Los seres humanos hemos romantizado la miel y el polen porque nos beneficiamos de manera directa, pero no nos hemos puesto a pensar que las abejas son iniciadoras de ciclos bioquímicos que hay en los ecosistemas, por lo que ha sido considerada el animal más importante de la tierra por todo el beneficio que provee al planeta”.

El apicultor destacó que en los ecosistemas ya fragmentados, las abejas llegan a estimular la poca flora que existe para que pueda brotar y se regenere el ecosistema.

Grandes beneficios, pero poca protección

La abeja también provoca que muchos de los alimentos que llegan a la mesa de los ciudadanos se den con mayor calidad, cantidad y volumen.

El especialista lamentó que a pesar de la importancia que tiene la abeja, no se cuente con leyes para su protección y que dicten el manejo para las diversas actividades.

Ejemplificó que un árbol de manzana sin ser polinizado por una abeja o cualquier otro polinizador brinda 300 manzanas, al ser polinizado puede dar 800 frutos. “Si lo vemos en el combate al hambre o la calidad de los alimentos, las abejas tienen una representación importante en la producción de alimentos, cada vez es mayor la población y la importancia de las abejas se incrementa”.

Daniel señaló que es necesario profesionalizar la apicultura porque la abeja es el pilar en la actividad agropecuaria, porque estimula la producción de plantas, “Su importancia es global porque se encuentra en gran parte del mundo”.

De la misma manera lamentó que cada vez sea más frecuente atender o ver avistamientos en la mancha urbana, gran parte de ello, se debe a que los humanos han ido provocando su desplazamiento. Las abejas pueden provocar accidentes, hasta mortales, si no saben manejarlas de manera correcta, pero sin duda han encontrado una manera de adaptarse y reproducirse debido a su epigenética.

La epigenética les ayudará a adaptarse a la zona, orografía, altitud, temperatura, alimentación y lograr su subsistencia, sin embargo son delicadas, pues basta una rociada de veneno para matar a miles de ellas.

Las dependencias como Profepa y Semarnat las consideran como invasoras, pues llegaron con la colonización y al no ser nativas del Continente Americano, por lo cual no se ha regulado en favor de su protección.

Otros las consideran como animales benéficos, sobre todo cuando generan un valor al ser humano.

A todo ello se suma la importancia social y educativa de la abeja, pues además ha dado pie para desarrollar medicinas y tecnología, incluso el macho de las abejas, en inglés, se llama dron, porque es robusto, zumba y es grande, aguanta muchas horas de peso. “Es mucha la influencia de la naturaleza en las acciones y desarrollos del ser humano”.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Atrapa enjambres

Muchas personas consideran a las abejas como invasoras y les echan agua y jabón para retirarlas, sin embargo existe el servicio de rescate de enjambres y reubicación.

“Hay que estar dispuestos a protegerlas pero tiene su costo”.

La abeja es el único animal que el ser humano puede manejar sin generar un impacto negativo, no hay enfermedades que transmitan al ser humano o a otro animal. Sus residuos o desechos son biodegradables y son demasiado limpias.

Por el lado negativo está que son ponzoñosas, vuelan y son un peligro para quienes quieren quitarles su alimento o dañar sus crías, pues el atacar lo hacen por defender y por precaución.

Son benéficas porque llegan a polinizar árboles de mangle, del desierto, de llanuras, de bosque, y aportan a la mayoría de los ecosistemas.

El especialista destacó que el rescate de abejas conlleva trabajo y gastos, pero los ciudadanos pueden darles agua y alimento, ellas regresarán por más alimento.

Daniel Lugo es parte de Atrapa Enjambres México, ello acuden al rescate y ubicación de enjambres. El costo del servicio varía desde 500 pesos hasta 5 mil.

Para brindar un servicio se programa una agenda para conocer la situación, saber si pueden extraerlas y los gastos a fin de dar un presupuesto.

El puro enjambre de abeja que es la bolita, se acude, se atrapan, se colocan en trampas y se reubican. Ello tiene un costo de 500 pesos.

Se explicó que el respetar las abejas y llevárselas conlleva más gasto porque hay que alimentarlas, ponerles tratamiento contra enfermedades o un preventivo, en ocasiones hay que poner una colmena para que se instalen como colonias y reproducirlas, luego determinar si pueden ingresar a un proyecto o programa de restauración o si las van a donar.

Actualmente Atrapa Enjambres tiene presencia en Chihuahua, está por abrir en Juárez, además trabajan en Querétaro, Guadalajara y Cuernavaca. Brindan asesoría a apicultores, imparten cursos de apicultora, y venden equipo apícola.