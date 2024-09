¡Decía la verdad! Confirman con video que lo dicho por "El Canaca" era real

Desde el conocido ahora como el “viejo internet” en la época de los 2000s y 2010s surgieron personajes que a día hoy han hecho parte de la cultura de la web, desde sus frases y manierismos se han convertido en dichos comunes.

Es el caso del famoso "Canaca", en el año 2007 un usuario en redes sociales tuvo a bien subir un video de una transmisión en televisión abierta, de un sujeto que fue detenido por el alcoholímetro y ya sea por su estado de ebriedad o por que así sea su personalidad, se hizo tremendamente viral para su época.

Quizás si eres muy joven podrías no entender quién era el famoso Canaca, pero podrías sentir familiares las frases que popularizó, como “Me amarraron como puerco”, “¿Y mis 50 mil pesos qué?” o “Soy comerciante, soy de Promotora Mexicana Gaytán, Calle 603, 671 33 33, soy hijo del papá, de Miguel Ángel Gaytán, presidente de la Canaca, Centrales de Abastos de la República Mexicana”.

¡Era verdad!

Guillermo López Langarica pudo no haber dicho muchas cosas verdaderas, quizás no contaba con 100 billetes de 500, y quizás la Canaca, por sus siglas Centrales de Abastos de la República Mexicana (según él), no exista en realidad, pero la Promega es otra historia.

En realidad la Promotora Mexicana Gaytán (Promega) si es real y forma casi exacta, se encuentra en la calle 6, con numeración 603 y su número es 52(33)3 671 - 3333, sin embargo, no se sabe si el “Canaca” trabaja ahí. Así lo han mostrado en diferentes videos en redes sociales, como el subido por @pedroobaki que cuenta en Facebook con más de 7 mil likes.

¡Un poco de la celebridad!

Aunque su fama fue en los años 2007, en realidad la famosa entrevista habría sido grabada años anteriores y fue hasta auge de la plataforma de YouTube que se subió y se popularizó.

Hasta el momento el video original de “El Canaca” ha llegado a las 10 millones de visualizaciones en YouTube, subido el 14 de diciembre del 2007.

Lamentablemente a solo un año de su saltó a la fama Guillermo López Langarica fue atropellado por una conductora en supuesto estado de ebriedad y perdió la vida, aunque hay varias teorías en torno a su muerte esta es la versión oficial.

Como el Canaca, surgieron personajes como el “Ferras” o hasta las “Pérdidas” personas que con sus frases se han convertido en estrellas del internet y han aportado a la cultura. Estas últimas son las que han sabido aprovechar mejor su fama y hasta se han convertido en influencers.